T.C. ÇANAKKALE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/199 Esas

KARAR NO : 2025/581

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 25.000,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mecid ve Hatice oğlu, 26/06/2006 HALEP doğumlu, AHMED EL-AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 02.10.2026

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