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BURSA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/340 Esas

Davacı YELİZ KÖKEL tarafından Davalılar DENİZ YUMUŞAK, SİBEL KÖKEL aleyhine mahkememize açılan Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Oğuz ve Sibel kızı, 18/08/1987 Kadıköy doğumlu davalı DENİZ YUMUŞAK'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Mahkememizce HMK 139. maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasının 24.02.2027 günü saat 11:30' da yapılmasına karar verilmiş olup,

Davalı DENİZ YUMUŞAK, "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılabileceği, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR "

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02562619