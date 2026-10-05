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BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/825 Esas

KARAR NO : 2026/704

DAVALI : DR. MOHAMMAD KHAWAR JAVED

Mahkememizden verilen 08/09/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

''1-Davacı tarafından davalı aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı davanın KABULÜNE,

BURSA İli, YILDIRIM İlçesi, HACISEYFETTİN Mah. Cilt:15, Hane: 1753'de Nüfusa Kayıtlı, HAYRİ VE MERYEM'DEN OLMA, 27/05/1963 doğumlu, 30253317914 TC Kimlik No'lu FATMA NAZİRE JAVED ile RUSTAM ALI ve ZAHEER ANWAR'DAN OLMA, FAISALABAD - PAKİSTAN DOĞUMLU 22/10/1956 DOĞUMLU, PAKİSTAN UYRUKLU DR. MOHAMMAD KHAWAR JAVED'İN 4721 Sayılı TMK 166/1. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-UYAP sistemden yapılan kontrolde davacı kadının 26.502,04 TL sürekli ve düzenli emekli maaşı olduğu, davalı erkeğin sosyal ekonomik durum araştırmasını yapmak ise mümkün olmadığından davacı kadının tedbir nafakası talebinin reddine,

3-UYAP sistemden yapılan kontrolde davacı kadının 26.502,04 TL sürekli ve düzenli emekli maaşı olduğu, davalı erkeğin sosyal ekonomik durum araştırmasını yapmak ise mümkün olmadığından davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine,

4-Davacı kadın yararına 4721 Sayılı TMK 174/2 maddesi uyarınca 250.000,00 TL manevi tazminat takdiri ile iş bu tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

5-Yargılama giderleri bakımından;

a) Alınması gerekli 732,00TL maktu karar ve ilam harcının 615,40TL'si peşin olarak alındığından kalan 116,60TL harcın davalı taraftan alınarak Hazineye irat kaydına,

b) Davacı tarafından yatırılan 732,00TL başvurma harcı ile 732,00TL karar ve ilam harcı toplamı 1.464,00TL harcın davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

c) Davacı tarafından yapılan 12.568,80TL yargılama giderinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

d) Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı taraf lehine 45.000,00-TL vekalet ücreti takdiri ile işbu vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davacı tarafından mahkememiz veznesine yatırılan ve kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde davacı tarafa verilmesine,

7-6100 sayılı HMK'nın 335/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına,

Dair, Kararın taraflara tebliğinden itibaren HMK'nin 345. Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize veya başka yer Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.'' şeklinde verilen karar davalıya ilanen tebliğ olunur.16/09/2026

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