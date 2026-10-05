T.C.

ERBAA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/344 Esas 01.10.2026

İLAN METNİ

Mahkememizin 2026/344 esas sırasında görülen davada yapılan yargılama sonunda;

1-Mahkememizin 28/02/2018 tarih ve 2017/421 Esas, 2018/281 Karar sayılı ilamı ile Tokat ili, Erbaa ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt No:3, Hane No:173, BSN:1'de nüfusa kayıtlı bulunan, 43621920838 T.C. Kimlik numaralı muris ALİ ÖZGÜL'ün terekesine, terekesinin yönetimi ve temsili konularında Tokat Barosuna kayıtlı Av.MUSTAFA YILMAZ'ın TEMSİLCİLİK GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİNE,

2-İşbu kararın taraflara tebliğine,

3-Temsilcinin görevinin işbu kararın kesinleştiğinde sona ermesine,

4-Yapılan yargılama giderlerinin talep eden üzerinde bırakılmasına,

5-Davanın mahiyeti gereği taraf vekillerine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Karar kesinleştiğinde taraflarca yatırılan gider avansının sarf edilmeyen kısmının ilgililere iadesine,

Yine dosyamızın davacılar vekilleri tarafından istinaf edildiği hususu,

Mirasçı Mutlu ÇUKUROVA (Enver ve Pirin oğlu, 06/08/1986 d.lu T.C. NO: 306*****206) bilinen adreslerine tebligat yapılamamış, yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilememiş, bu nedenle hükmün bu davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve davalıların tebliğinden itibaren iki hafta içinde karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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