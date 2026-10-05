T.C.

PATNOS

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2026/186 Esas

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)

DAVALI : Mehmet MARAL

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili Patnos ilçesi Pirömer köyü 0 ada 121 parsel sayılı taşınmazın 3.25 m²'lik kısmının mülkiyetinin, 250.94 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, Mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Patnos Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

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