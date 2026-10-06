İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/991 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/991 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

81 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 227/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 26 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 29.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:31

82 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 241/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 27 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 30.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:35

83 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 241/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 28 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 30.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:01

84 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 234/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 29 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 30.000.000,00 TL TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 11:01

85 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 65/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 30 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 7.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 12:01

86 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 38/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 31 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:31

87 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 155/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 32 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:31

88 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 182/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 33 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 23.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:01

89 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 176/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 34 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 22.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:01

90 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 129/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 35 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 17.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:01

91 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 48/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 36 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 6.650.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:31

92 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 59/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 37 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 10.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:31

93 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 188/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 38 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 24.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:00

94 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 51/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 39 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 7.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:00

95 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 83/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 40 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 11.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:00

96 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 63/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 41 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 8.900.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:30

97 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 94/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 42 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:30

98 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 78/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 43 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 10.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:32

99 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 282/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 44 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 31.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:32

100 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 309/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 45 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 34.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:04

101 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 67/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 46 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:04

102 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 27/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 47 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 3.700.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 12:04

103 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 28/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 48 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 3.900.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:32

104 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 30/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 49 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 4.050.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:32

105 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 31/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 50 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 4.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:02

106 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 36/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 51 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:02

107 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 42/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 52 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 6.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:02

108 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 58/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 53" Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 8.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:31

109 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 38/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 54 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:31

110 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 39/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 55 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:02

111 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 40/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 56 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:02

112 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 42/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 57 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 12:02

113 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 43/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 58 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:30

114 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 44/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 59 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:30

115 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 67/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 60 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 7.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:01

116 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 108/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 61 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 12.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:01

117 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 116/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 62 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 13.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:01

118 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 186/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 63 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 23.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:30

119 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 59/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 64 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 7.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:30

120 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 169/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 65 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:01

121 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 30/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 66 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 4.050.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:01

122 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 145/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 67 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 12:01

123 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 149/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 68 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:31

124 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 155/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 69 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:31

125 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 79/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 70 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 10.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:01

126 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 73/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 71 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.950.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:01

127 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 117/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 72 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 16.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 12:01

128 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 169/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 73 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 13:30

129 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 168/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 74 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:30

130 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 101/100000 arsa paylı Zemin Kat 140 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 17.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 13:30

131 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 247/100000 arsa paylı Zemin Kat 130 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 42.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:0 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:00

132 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 65/100000 arsa paylı Zemin Kat 131 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 11.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 11:00

133 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 71/100000 arsa paylı Zemin Kat 132 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 12.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 12:00

134 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 210/100000 arsa paylı Zemin Kat 133 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 33.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 13:30

135 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 239/100000 arsa paylı Zemin Kat 134 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 40.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:30

136 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 234/100000 arsa paylı Zemin Kat 135 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 50.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:00

137 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 112/100000 arsa paylı Zemin Kat 136 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:00

138 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 394/100000 arsa paylı Zemin Kat 137 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 58.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 12:00

139 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 83/100000 arsa paylı Zemin Kat 138 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Kıymeti: 14.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 13:30

140 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 187/100000 arsa paylı Zemin Kat 139 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 32.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 14:30

141 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 109/100000 arsa paylı Zemin Kat 143 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 148.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027- 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 14:40

142 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 226/100000 arsa paylı Zemin Kat 141 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 36.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 11:00

143 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 2929/100000 arsa paylı Zemin Kat 142 Nolu '' Büyük Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 342.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 12:00

144 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 67/100000 arsa paylı Zemin Kat 144 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 11.500.000,00 TLKDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 13:30

145 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 104/100000 arsa paylı Zemin Kat 145 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 17.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 14:30

146 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 108/100000 arsa paylı Zemin Kat 146 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 10:00

147 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 164/100000 arsa paylı Zemin Kat 147 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 22.500.000,00 TLL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 11:00

148 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 132/100000 arsa paylı Zemin Kat 148 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 12:00

149 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 133/100000 arsa paylı Zemin Kat 149 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 13:30

150 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 139/100000 arsa paylı Zemin Kat 150 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 14:30

151 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 133/100000 arsa paylı Zemin Kat 151 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 10:00

152 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 62/100000 arsa paylı Zemin Kat 152 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 10.650.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 11:00

153 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 54/100000 arsa paylı Zemin Kat 153 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 12:00

154 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 42/100000 arsa paylı Zemin Kat 154 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 7.150.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 13:30

155 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 165/100000 arsa paylı Zemin Kat 155 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 26.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 14:30

156 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 173/100000 arsa paylı Zemin Kat 157 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 27.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 10:00

157 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 167/100000 arsa paylı Zemin Kat 156 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 26.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 11:00

158 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 171/100000 arsa paylı Zemin Kat 158 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 27.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 12:00

159 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 116/100000 arsa paylı Zemin Kat 159 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.200.000,00 TLKDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 13:30

160 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 81/100000 arsa paylı Zemin Kat 160 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 13.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 14:30

161 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 93/100000 arsa paylı Zemin Kat 161 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 15.750.000,00 TLKDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:40

28/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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