Örnek No:55*

T.C.

FERİZLİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya İl, Ferizli İlçe, Abdürrezzak Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 209 Ada, 9 Parsel, sayılı taşınmaz; topografik olarak %5-10 civarında eğimli bir zeminde kalmakta, geometrik olarak düzensiz şekildedir. Taşınmazın Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Kuş uçuşu Abdürezzak mahalle camiine 100m, Ferizli ilçe merkezine 6,5 km mesafededir. Ulaşım problemi bulunmamaktadır. Adresi : Sakarya İli Ferizli İlçesi Abdürrezzak Mah.Köyiçi Mevkii 209 Ada 9 Parsel Yüzölçümü : 1.064,41 m2 İmar Durumu :Ferizli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16263 sayılı yazısında köy yerleşik alanı içinde kaldığı belirtilmektedir. Kıymeti : 6.616.635,00 TL KDV Oranı : Satış bedelinin %13,81'inden %1 KDV, %86,19'undan %10 KDV Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:02

01/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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