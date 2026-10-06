İ L A N

T.C. GEBZE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/1 Tereke Tereke

Sakarya ili, Geyve ilçesi, Alifuatpaşa mah/köy, Cilt : 4, Aile sıra no :398, Sıra No:16 nüfusa kayıtlı, 14/09/1969 doğumlu, 19/09/2002 tarihinde vefat eden müteveffa Murat Topaloğlu'nun TMK 612. Maddesi uyarınca iflas usulü ile terekesinin tasfiyesine ve terekeye İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Hasan Ünal'ın tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup, terekenin tasfiye işlemlerine başlandığından;

1-Muristen alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren 1 ay içerisinde Gebze 3. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı olarak alacaklı istihkak iddialarına kaydettirmelerini ve delillerini (senet, defter vs. delillerinin) asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmelerini,

2-Murise borçlu olanları aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi halde İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Murisin mallarına her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları,

İc.İf.K.nun 166.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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