İ L A N

T.C. SİNOP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/37 Esas

KARAR NO : 2025/185

DAVACI : ŞABAN YURTSEVEN

DAVALI : NURCAN DANA

Davacı tarafından aleyhinize açılan davada yapılan yargılamada tarafınıza çıkarılan gerekçeli karar tebligatı adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"1-Davanın Melek Kaya, İdil Oğuz Özcan, Selamettin Çelik yönünden kabul beyanı nedeniyle KABULÜNE,

2-Davanın KABULÜ ile Sinop İli, Merkez İlçesi, Çiftlik Köyü, Köy İçi Mevki, 134 ada 9 parselde bulunan detayları 02.02.2025 tarihli fen bilirkişisi raporu ve 12/05/2025 havale tarihli inşaat bilirkişisi, ziraat bilirkişisi ve TDU bilirkişi raporunda; 1 numarada belirtilen ahır, 2 numarada belirtilen Ahır, 3 numarada belirtilen Ev ve altı samanlık, 4 numarada belirtilen ambar ve altı samanlık, 5 numarada belirtilen Beton Kuruluk ve Garaj, 6 numarada belirtilen Ahşap Kuruluk ve Garaj, 7 numarada belirtilen Seranın ve yaşları 15-18 olan 4 adet erik ağacının, yaşları 50-60 olan 1 adet dut ağacının, yaşları 40-45 olan 1 adet ıhlamur ağacının , yaşları 25-30 olan 3 adet ceviz ağacının, yaşı 50 olan 1 adet armut ağacının, yaşları 10 olan 3 adet elma ağacının, yaşları 15 olan 2 adet asma ağacının, yaşı 15 olan 1 adet fındık ağacının davacı Şaban Yurtseven tarafından YETİŞTİRİLDİĞİNİN VE MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE,

Dair; davacının yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı"

Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

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