Giriş Tarihi: 08.10.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ELAZIĞ
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/42 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, SÜRSÜRÜ Mahalle/Köy, Heküke Üstü Mevkii, 3486 Ada, 2 Parsel, C blok 30 nolu Bağımsız Bölüm 06/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Sürsürü Mahallesi Heküke Üstü Mevkii 3486 Ada 2 Parsel C blok 30 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz; tapu kaydında depolu dükkan vasfındadır. Taşınmazın zemin katta yaklaşık 272 m², bodrum katta yaklaşık 130 m² olmak üzere toplam 402 m² kapalı alana sahip, tek işyeri niteliğinde depolu dükkân olduğu tespit edilmiştir. Zemin ve bodrum katların birbirine bağlı şekilde kullanıldığı, yapının tek girişli, tesisat ve kullanım yönünden bütüncül bir yapı arz ettiği görülmüştür. Taşınmazın boş olmadığı, fiilen kullanımda bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bodrum kat depo kısmı ince işleri natamam durumdadır. Taşınmazın bodrum kat depo kısmı ince işleri natamam durumdadır.Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü 111593 sayılı cevabi yazısı;taşınmaz, TİCK E=1.50 Yençok=24.50 nizamında ( Ticari + Konut ) alanında kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 76911 sayılı cevabi yazısı; taşınmaz Elazığ Belediyesi mücavir alanında kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 14.979,00 m2 Kıymeti: 30.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan; Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı Değişikliği : 05.12.2018 26/04/2019 - 11824
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 13:32
06/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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