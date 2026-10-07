T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, SÜRSÜRÜ Mahalle/Köy, Heküke Üstü Mevkii, 3486 Ada, 2 Parsel, C blok 30 nolu Bağımsız Bölüm 06/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Sürsürü Mahallesi Heküke Üstü Mevkii 3486 Ada 2 Parsel C blok 30 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz; tapu kaydında depolu dükkan vasfındadır. Taşınmazın zemin katta yaklaşık 272 m², bodrum katta yaklaşık 130 m² olmak üzere toplam 402 m² kapalı alana sahip, tek işyeri niteliğinde depolu dükkân olduğu tespit edilmiştir. Zemin ve bodrum katların birbirine bağlı şekilde kullanıldığı, yapının tek girişli, tesisat ve kullanım yönünden bütüncül bir yapı arz ettiği görülmüştür. Taşınmazın boş olmadığı, fiilen kullanımda bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bodrum kat depo kısmı ince işleri natamam durumdadır. Taşınmazın bodrum kat depo kısmı ince işleri natamam durumdadır.Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü 111593 sayılı cevabi yazısı;taşınmaz, TİCK E=1.50 Yençok=24.50 nizamında ( Ticari + Konut ) alanında kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 76911 sayılı cevabi yazısı; taşınmaz Elazığ Belediyesi mücavir alanında kaldığı belirtilmiştir. Yüzölçümü : 14.979,00 m2 Kıymeti: 30.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Beyan; Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı Değişikliği : 05.12.2018 26/04/2019 - 11824