T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/324 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Büyükyıldız Köyü 144 ada 10 Parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Keziban Demirel, Veyis Doğan, Fadime Yiğit, Hanife Öztürk, Asiye Doğan, Emine Doğan olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin TOKAT İL ÖZEL İDARESİ olduğu,

-Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 06.10.2026