T.C. BURSA 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

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Sayı: 2025/660 Esas



Davacı, HALA KANJO ALNAJJAR ile Davalı, MUBARAK HASAN ZAID QASEM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Hasan ve Fatıma oğlu,12/02/1993 Hodaıdah doğumlu Mubarak Hasan Zaıd Qasem'e tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir;

Davalı Mubarak Hasan Zaıd Qasem'e gönderilen ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğinden itibaren sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya katılan tarafın, gelmeyen tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığınız takdirde HMK. 150. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu İHTAR OLUNUR" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen duyurulur.