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T.C. BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/434 Esas

DAVALI : MARYAM TAGHIYEVA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2025 yılında evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, taraflar evlilik birliğinin başından itibaren davalının olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle sağlıklı ve olması gerektiği gibi bir evlilik hayatı sürdüremediğini, davalının evlilik sürecinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini, küçük konulardan dahi huzursuzluk çıkararak psikolojik şiddet uyguladığını, davalının aile mutluluğunu sağlama birlikte yaşama, eşine yardımcı olma gibi sorumluluklarının hiçbirini yerine getirmediğini, davalı tarafın kusurlu olduğunu, süreç içerisinde ruhen yıpranan davacı müvekkili lehine 100.000,00 TL manevi tazminata, 100.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce dosyada belirtilen Türkiye'de bulunan adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize bildirmeniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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