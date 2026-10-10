T.C.

İSTANBUL

5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/112 Esas 15.09.2026

İ L A N

Davacı MAHİR GÜMÜŞ ile Davalı INES GÜMÜŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324) davasının yapılan yargılamasında;

AHMED ve MUNIREH'den olma, 65452404684 T.C. Kimlik Numaralı INES GÜMÜŞ'e tebligat yapılmamış olduğundan davalıya ön inceleme duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı INES GÜMÜŞ'ün duruşmanın atılı bulunduğu 26/11/2026 günü saat 11:50'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususları ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı INES GÜMÜŞ'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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