T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.400.000,00

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Taşıt

34MEV349 Plakalı , 2024 Model , HYUNDAI Marka , NLHBN51G4RZ541815 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Gri , Aracın Tramer Hasar Kayıt Bilgisi : Aracın yapılan tramer sorgusu sonucunda hasar kaydının olmadığı - İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:- Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, - Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu.- Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu,- Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu,

Aracın Kilometresi (Fiziki Tespit): 30.535 KM

Araç anahtarı var ruhsatı yoktur

Satışa Çıkarılan Mal - Bacar Otomotıv Yediemin Otoparkı - Eyüp Sultan Mah. Vadi Sok. No:10 Sancaktepe İstanbul Adresindedir