Giriş Tarihi: 11.10.2026 00:00
İ L A N
T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN
Esas No:2024/915
Davacı DEMET ATASEVER tarafından Davalı MURAT SALCI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;
Davalı MURAT SALCI dosyada bulunan Amasra/Bartın ve Kuzey Makedonya adresine tebliğ yapılamadığından 01/10/2026 tarihli duruşmada 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.
05/11/2026 günü saat 11:20'de bulunan duruşmada tahkikatın bitiminde sözlü yargılamaya geçileceği mazeretsiz katılınmaması halinde yokluğunuzda karar verileceği bu hususta yeniden tebligat çıkartılmayacağı HMK 150. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar olunur. 06/10/2026
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