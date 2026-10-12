BAŞKAN ÖZLÜ VİZYONU 30 YILLIK SİSTEMİ YENİLİYOR

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında şehirde devam eden yatırımlar; İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi ile asfalt serimi koordineli şekilde devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyonu çerçevesinde hazırlanan projeler şehrin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede geliştirilerek uygulanıyor.

AYRILDIĞI ŞEHİRE 100 BİN KİŞİ FARK ATTI

Düzce, son 20 yılda yakaladığı kalkınma ivmesini Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yerel kalkınma politikaları sayesinde son 7 yılda zirveye taşıdı. Türkiye'nin en genç ili olma özelliği taşıyan, 1999 yılında ayrıldığı Bolu'ya bugün 100 bin nüfusluk fark atan Düzce'de alt ve üst yapı yatırımlarında yepyeni bir dönemin kapıları aralandı.

1997 yılında inşa edilen ve yaklaşık 30 yıldır Düzcelilerin hizmetinde olan arıtma tesisinin yanına günlük 130 bin metreküp kapasiteli dev bir tesis inşa edilirken, Başkan Özlü 45 Milyon Euro kaynak bularak şehir merkezini kapsayan 1250 kilometrelik içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarını da başlattı.

"HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANI PARAYI TOPRAĞIN ALTINA GÖMMEZ"

Göçlerle büyüyen ve sanayide üretim, ihracat üssü haline gelen Düzce'de büyük bir dönüşümün başladığını her fırsatta belirten Başkan Özlü; "Düzce'de alt ve üst yapıda ne eksiğimiz olduğunu belirlemekle başladığımız süreçte bugün uygulama safhasına geçtik. Düzce bugün ayrıldığı Bolu'dan nüfus olarak çok üstte. Bu durumda şehrimiz, yeni yaşam alanlarına ve bu yaşam alanlarının doğru şehirleşme ile inşa edilmesine ihtiyaç duyuyor. Gelişen ve büyüyen Düzce, 30 milyonluk nüfusa ortalama 2,5 saat mesafede bulunuyor. Dolayısıyla bu şehir son yıllarda en gözde yaşam alanlarından birisi, geleceğin yükselen yıldızı, yaşamak için büyükşehirden ayrılanların ilk tercihi. Yaşam alanlarımızda konforu artırmak için artık ömrünü tamamlayan alt yapı yatırımlarımız için de dev bir proje hazırladık. Su cenneti Düzce'de hemşehrilerimizin su sorunu yaşamasını kabul edemeyiz. Her zaman söylüyorum; derdimiz hizmet. Çünkü hiçbir belediye başkanı 45 Milyon Euro'yu görünmeyen bir hizmete vakfetmez."

ŞEBEKE UZUN ÖMÜRLÜ, ASFALT KALICI

Yeni proje ile 25 bin metreküpten 130 bin Metreküp kapasiteye çıkarılan İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı bir yandan devam ederken şehir şebekesinde yeni hatların döşeme işlemi de sürüyor. Yaklaşık 50 kilometre hattın tamamlandığı çalışmalar kapsamında alt yapısı biten yerlerin asfaltlama işlemi de hızla tamamlanıyor. 500 Milyon TL bütçe ile yapılan ilk asfalt ihalesi kapsamında trafik akışı ve yaşam yoğunluğuna göre belirlenen önceliklerle mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktada sıcak asfalt uygulaması yapılıyor. Bugüne kadar 48 bin ton asfalt uygulamasının yapıldığı çalışmalar kapsamında altyapısı biten noktalar için planlama yapılıyor.

Şehrin en önemli iki projesi olan içme suyu ve asfaltlama çalışmalarının birbirini tamamlayan işler olduğundan bahseden Başkan Özlü, "Attığımız her adım en az 50 yıllık projeksiyonla hazırlanan büyük çaplı, mega projelerdir. Önce içme suyu hatlarını yenileyecek, alt yapıda ortaya çıkan sorunları kalıcı olarak çözecek, ardından asfalt uygulamamızı yapacağız. Çünkü biz kamu kaynaklarını hizmete dönüştürmek için çalışıyoruz. Altyapı ve yapılaşmanın bittiği yerlerde yaptığımız asfaltın uzun ömürlü ve kalıcı olmasını amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi kusursuz gerçekleştirmek için bir işi kırk defa düşünüp bir kez yapıyoruz. Düzce kalıcı işlerin yapıldığı şehirler arasında örnek olacak bir kenttir" ifadelerini kullandı.

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