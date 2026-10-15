T.C.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA DKMP MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla DKMP Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan "Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı Kapı Girişi ve Günübirlik Kullanım Alanındaki Tesislerin (Kır Kahvesi, Büfe, Şezlong, Şemsiye ve Köşk/Loca) İşletilmesi ve Genel Saha Temizliği İşi" 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.

Adı İlçesi/

Yeri İhaleye Konu Faaliyetlerin Nitelikleri ve İşletme Süreleri Muhammen Bedeli

(TL) Şartname Bedeli (TL) %10'u

Geçici Teminat(TL) İhale Günü ve Saati Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı Muğla/ Fethiye/ Ölüdeniz Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı Kapı Girişi ve Günübirlik Kullanım Alanındaki Tesislerin (Kır Kahvesi, Büfe, Şezlong, Şemsiye ve Köşk/Loca) İşletilmesi ve Genel Saha Temizliği İşi



Süresi: Yer Teslim Tarihinden itibaren 5 + 5 Yıldır. 13.390.392,85 TL 10.000,00 TL 1.339.039,29 TL 27/10/2026

Saat 11:00

A-İHALE DOKÜMANI VE EKLERİ: İhaleye katılacaklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Muğla DKMP Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Biriminin T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi nezdindeki TR18 0001 0002 0157 3520 4050 01" IBAN nolu hesaba 10.000,00 TL. (Onbin TürkLirası) yatırarak, İhale Dokümanını ve eklerini Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 Menteşe/MUĞLA adresindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nden satın alarak temin etmeleri gerekmektedir.

İhale Dokümanı ve ekleri, Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 Menteşe/MUĞLA adresindeki Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinde bedelsiz görülebilir.

İhale 11:00'da gerçekleştirilecek olup, istekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 27/10/2026 Salı günü saat 10:50'ye kadar Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 Menteşe/MUĞLA adresinde ikamet eden Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhaleye konu sahayı gösterir kroki ve Google eart görüntüsü şartname ekinde yer almaktadır.

Dış zarfın ve belgelerin sunuluş şekli şartnamede belirtilmiştir.

B-İHALENİN YERİ: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü

Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 Menteşe/MUĞLA adresindeki Toplantı Salonu.

C- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilir.)

Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilir.)

Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

Bu iş için 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya nakdi/gayri nakdi kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Teminat Mektubu, Banka Referans Mektubu ve Banka Referans mektubunun ilgili bankanın Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş teyit yazısının aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)

İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgenin aslını veya onaylı suretini vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin veya her bir ortağın ayrı ayrı veya birlikte bu yeterlilik kriterini sağlaması ve buna yönelik belge ya da belgeleri sunması yeterli kabul edilecektir.

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen; faaliyetlerden birisini en az 2 (iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı ile Konaklamalı Mesire Yeri (Konaklamalı Orman Parkı veya A Tipi mesire yeri )İşletmeciliği, Umuma Açık istirahat ve eğlence yeri (Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri),1.Sınıf Sıhhi Müessese Ruhsatına Tabi İşyerlerinden Lokanta, Kafeterya, Çay Bahçesi, Kır Kahvesi, Pastane)

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

D-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6'ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun" kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10'dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10'dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,

c) Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,

İhaleye katılamazlar.

E-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

F-İhale sonucu; İhale Onay Makamı tarafından Onaylandıktan sonra ihale kararı kesinlik kazanır ve isteklilere duyurulur.

NOT: İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.

YUKARIDA ŞARTLARI, YERİ VE ZAMANI BELİRTİLEN İHALE İLAN OLUNUR.

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