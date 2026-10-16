T.C. FATSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLÂN

ahkememizin 24.02.2026 tarih ve 2025/619 Esas, 2026/125 Karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık Ebru BERBER hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek TCK'nın 51/1 1 yıl 8 ay süre ile ertelenmesine karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, ancak bildirdiği ve tespit edilen adreslerine tebligatların yapılamadığı, sistemde kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı, tüm bu nedenlerle 7201 sayılı T.K.'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunulan yerdeki Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine verilecek ( veya gönderilecek ) bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle, tutuklu sanık yönünden bu yönde bulunduğu infaz kurumu müdürüne veya zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut dilekçe vermek sureti ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf Yasa Yolu açık olma üzere, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 28.09.2026