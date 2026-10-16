T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 17.10.2026 00:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/3062 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3062 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.645.000,00
|1
|Taşıt
|34GNY553 plakal, 2016 model, jaguar marka, jaguar otomobil / xe r-sport 2.0d tipli , sajab4bn6ha957559 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik , rengi mavi, aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, sol arka çamurluk kısmında sürtme olduğu onarımla giderilebilecek düzeyde hasarlar olduğu görülmüştür. aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, döşemeler, koltuklar ve torpido kısmının temiz ve düzgün olduğu, aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu görülmüştür. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Borçlu şirket araç alım satım ve kiralama işlemi yaptığından KDV % 20 alınacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:21
09/10/2026 (İİK m.114/4)
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