T.C. İZMİR 19. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, TELEFERİK Mahalle/Köy, 505 Ada, 18 Parsel, 3. kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz üzerinde 03.06.1986 tarih 6 691 nolu inşaat ruhsatına istinaden inşa edilmiş toplam 4 katlı binanın mevcut olduğu belirtilmiştir.Bina, zemin kat-3 normal kattan ibarettir. Her katta 2 daire bulunmaktadır. Daire. 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, depo ve 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Dairenin dış kapısı çelik iç kapıları yağlı boyalı ahşap doğramalıdır. Pencereleri PVC doğramalıdır. Her iki balkon da panjurludur. Zeminleri ahşap rabıta parke ve seramik döşelidir. Banyoda küvet, klozet ve lavabo mevcuttur. Mutfakta mermer banko altında ve üstünde ahşap dolaplar bulunmaktadır. Küçük tuvalette alaturla taş ve lavabo bulunmaktadır.İsmıması jeotermal ile sağlanmaktadır. Dairen en üstte katta yer almakta olup bina kiremit çatılıdır. Adresi : Teleferik Mahallesi, Sipahiler Sokak No:16 Zehra Hanım Apartmahı 3. Kat Daire:7 Balçova / İZMİR Yüzölçümü : 120 m2 Arsa Payı : 52/418 İmar Durumu : İnşaat tarzı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 03.06.1986 tarih 4 kat konut alanı içinde kaldığı Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1