T.C. ORDU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/311 ESAS

KARAR NO: 2026/323 KARAR

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2026 tarihli ilamı ile yapılan yargılama sonunda sanık Sergen CAN 'ın üzerine atılı suçtan 5237 sayılı TCK.'nın 142/2-e md. gereğince neticeten 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanmakta olan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt kâtibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırlarımız dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt kâtibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere, bulunduğu yer Ceza İnfaz Kurumu ve tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bir dilekçe verilmek suretiyle; mahkememiz kararına karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde İstinaf Yasa Yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ve infaza verileceği İLAN OLUNUR. 12.10.2026