T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/31 Esas

DAVACI : ŞABAN GÜLSOY

DAVALILAR : TEKİN TOPÇU

TUNCAY TOPÇU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında; davalıların yurtdışı adreslerine çıkarılan tebligatların iade dönmesi sebebiyle bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağından; ilan tarihini takip eden sekizinci günden itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 14/08/2026