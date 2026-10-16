T.C. PERŞEMBE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/334 Esas

DAVALILAR : 1- ALİ EKŞİ - 13859614816 Camiatik Mah. 114945.Sok. No:5/1 Ilgın/ KONYA

Davacı Emine ÖZKAN tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında; mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; velayeti kendisine bırakılan müşterek çocukların soyadlarının iptali ile davacı tarafın soyadı olan "ÖZKAN" soyadını nüfus kütüğüne tescil ettirilmesini talep ettiği görüldü.

Duruşma Günü 03.11.2026 günü saat: 11:50'de yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasında bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davanın yokluğunda görüleceği ve karar verileceği, işbu ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanan tebliğ olunur.17/09/2026