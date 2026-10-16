Giriş Tarihi: 17.10.2026 00:00
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/397 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum ilçesi Kesili mahallesi
ADA NO : 114
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI :
|
AHMET KOÇ, AHMET KOÇ, AHMET KOÇ, ALİ KOÇ, AŞİRE NAR, AŞİRE ÖZEN, AŞİRE PALA, AYŞE ALKIŞ, AYŞE ÇİÇEK, AYŞE KARAGÖZ, AYŞE KESKİNOĞLU, AYŞE KOÇ, AYŞE KOÇ, BARIŞ KOÇ, BELGİN KOÇ, DİLBER ÇAVUŞ, DİLEK ERGÜN, DİLEK YILMAZ, EMİN KOÇ, EMİNE ALPER, EMİNE BİNİCİ, EMİNE ERGÜN, EMİNE KOÇERKAN KOÇ, FATMAAKKUŞ, FATMA ERGÜNER, FATMA GÜLTEKİN, FATMA KOÇ, FATMA KOÇ, FATMA TAŞKIN FİLİZ COŞKUNSU, FİRDES ÇOLAK, GÜLSÜM ÖZEN, HAKAN COŞKUNSU, HALDUN COŞKUNSU, HASAN PALA, HAYRİYE KOÇ, HÜSEYİN KOÇ, HÜSEYİN PALA, HÜSEYİN YILMAZ, İSMAİL KOÇ, İSMAİL KOÇ, KENAN KOÇ, KUBİLAY KOÇ, LEYLA DOĞAN, MEHMET KOÇ, MERYEM BOLAT, MERYEM ERDOĞAN, MUHAMMET KOÇ, MUHAMMET KOÇ, MUSTAFA KOÇ, MUZAFFER ÇOLAK, MÜMİN KOÇ, MÜNEVVER PALA, NAZ KOÇ, NEBİYE GÜLER, NURSEVİN BİLGİNOĞLU, OSMAN KOÇ, SAADET ÇİÇEK, SALİM KOÇ, SAMİ PALA, SAVAŞ KOÇ, SEDAT KOÇ, SEMRA KOÇ, SEVDA KUDU, ÜZEYİR KOÇ, YASEMİN KOÇ, ZEYNEP KOÇ, HASAN TAHSİN COŞKUNSU, HATİCE ATEŞ, HATİCE TAŞKIN, HAVA KOÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili Atakum ilçesi Kesili mahallesi 114 ada 4 parsel sayılı taşınmazda davalılar hisse sahibi olup taşınmaz ve üzeindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.09.2025 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/397 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.09.2026
|
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02571725