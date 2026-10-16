T.C. SOMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/490 Esas

KARAR NO : 2026/135 Karar

SANIK : ÖMER KES, Cemalettin ve Hacer oğlu, 20/10/2001 doğ. TC No: 50200424366

Mahkemenizce yapılan araştırmala neticesinde sanığın''adresi mechul'' kabul edilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Mahkememiz Kararının sanık Ömer KES'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Sanık Ömer Kes'in katılan Ferit İlhan'a yönelik üzerine atılı bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kastın yoğunluğu gözetilerek TCK'nın 158/1-f maddesi gereğince takdiren 4 YIL HAPİS ve elde edilen haksız menfaat miktarı olan 500,00 TL'nin iki katı 1.000,00 TL'den daha az adli para cezası ile öngörülemeyeceğinden TCK'nın 158/1-Son maddesi uyarınca 50 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın kovuşturma aşamasında mağdurun zararını giderdiği anlaşılmakla TCK 168/1 delaletiyle TCK 168/2 maddesi gereğince cezasında 1/2 oranında indirim uygulanarak 2 YIL HAPİS ve 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın sabıka kaydı nazara alınarak TCK 62 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

4-Sanık hakkında tayin edilen adli para cezasının 5237 Sayılı TCK.52/1-2-3 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilerek 500,00 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,

5-Neticeden sanığın 2 YIL HAPİS CEZASI ve 500,00 TL ADLİ PARA İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanık hakkında verilen netice adli para cezası miktarı nazara alınarak TCK 52/4 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

7-24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ile 14.04.2020 tarihinde kabul edilen ve 15.04.2020 gün, 31100 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10.maddesi ile TCK'nun 53.maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3 madde fıkralarının UYGULANMASINA,

8-Sanığın yeniden suç işlemeyeceği ve pişmanlığı konusunda olumlu kanaate ulaşılamaması nedeniyle şartları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerinin ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 50 ve 51. Maddelerinin tatbikine YER OLMADIĞINA,

9-Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla adli sicil kaydında mevcut Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/473 Esas 2019/123 Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden mahkemesine ihbarda bulunulmasına,

ORTAK HÜKÜMLER

1-CMK'nun 325.maddesi gereğince sanığın yargılaması nedeniyle yapılan 1 adet tebligat 210,00 TL yargılama giderinin 5271 sayılı CMK'nın 324/4. maddesinde atıfta bulunulan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olması nedeniyle Hazine üzerinde bırakılmasına, ancak Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/33096-2016/14025 Esas ve Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere, hüküm kesinleşinceye kadar yapılacak yargılama giderlerinin de toplam yargılama gideri kapsamında olması nedeniyle hükmün kesinleştiği tarihte sanıklardan tahsili gereken yargılama giderinin yukarıda açıklanan terkin miktarından fazla olması halinde sanıklardan tahsili gerektiğine bu nedenle yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Devlet Hazinesi üzerinde bırakılıp bırakılmayacağının infaz aşamasında değerlendirilmesine,

Gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkeme aracılığıyla ya da ceza infaz kurumuna verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine veya ceza infaz kurumu görevlisine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeği ihtaratı yapılarak karar verildi.14/10/2026