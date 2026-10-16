YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Tapunun Isparta ili Yalvaç İlçesi Müderris Mahallesi Kıran mevkii 847 ada 1 parselde kayıtlı belediyemize ait 4.216,00 M2 bağ vasfındaki taşınmaz , 05.10.2026 tarih ve 128 no'lu Meclis kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2-) Müderris Mahallesi Kıran mevkii 847 ada 1 parselde kayıtlı belediyemize ait 4.216,00 M2 yüzölçümlü bağ vasfındaki taşınmaz 03.05.2011 tarih ve 07 sayı ile onanan imar planında E=0.80 Hmax=12.50 m gelişme konut alanında kalmakta olup , muhammen satış bedeli KDV hariç 10.540.000,00 TL olup, % 3 ihale geçici teminatı 316.200.00 TL'dir. İhaleye müteakip % 6 kesin teminata iblağ olacaktır.

3-) İhale 03/11/2026 tarihine gelen SALI günü saat 17:15' de Belediye Başkanlığı – Belediye Sarayı Kat:2 Yalvaç adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır.

4-) İhaleye ait şartname her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, İhale dökümanları 1.000 TL karşılığında satın alınabilir.

5-) İhaleye katılmak isteyenler açık artırma şartnamesinin 6. Maddesinde belirtilen belgeleri ile birlikte ihale saatinde hazır bulunmak zorundadırlar.

6-) Belediye encümeni ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesine istinaden gerekçesini bildirmek kaydı ile yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7-) İhale üzerinde kalan istekli, İhale onayına müteakip 15 gün içinde %6 kesin teminatı, tellaliye-karar pulu ile KDV bedelinin tamamını peşin olarak ödeyecektir.

8-) İş bu (8) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur.13.10.2026

YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI