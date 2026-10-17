Giriş Tarihi: 18.10.2026 00:00
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2026/8344 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8344 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, 1557 Ada, 19 Parsel, 4. Kat 14 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Daire projesi itibari ile; 4 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, kiler, tuvalet, antre ve 1 balkondan oluşmaktadır. Ayrıca daire girişinde merdiven boşluğunda deposu vardır. Brüt alanı 157,90 m2 dir. Net alanı 127,23 m2 dir.Deposunun brüt alanı 2,91 m2 dir. Net alanı 2,42 m2 dir.
Adresi : Yenikent Menderes Mahallesi, Melih Gökçek Bulvarı, Hasan Tanık Apartmanı,No: 92/14, Yenikent, Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 1.387,00 m2
Arsa Payı : 69/1387
İmar Durumu : Sincan Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 lik imar planı ve uygulamasına göre ayrık nizamda TAKS:0,35 ve KAKS:1,75 olacak şekilde 5 katlı, KONUT alanında kaldığı, parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz ve ipotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:45
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:45
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, 1559 Ada, 6 Parsel, Zemin Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Dükkan mevcutta boş olup kullanılmamaktadır. Tavanında asma tavan vardır. Dükkanın net alanı 93,70 m² dir. Deposunun net alanı da 17,17 m² dir. Böylelikle toplam net alan 110,87 m² olmaktadır. Dükkanın brüt alanı 102,29 m² dir. Deposunun brüt alanı da 19,80 m² dir. Böylelikle toplam brüt alan 122,09 m² olmaktadır.
Adresi : Yenikent-Menderes Mahallesi, 59. Cadde, Pala Apartmanı, No:5/B Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 751,00 m2
Arsa Payı : 62/751
İmar Durumu : Sincan Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 lik imar planı ve uygulamasına göre ayrık nizamda TAKS:0,35 ve KAKS:1,75 olacak şekilde 5 katlı, KONUT alanında kaldığı, parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bildirilmiştir.
Kıymeti : 4.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz ve ipotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:45
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:45
16/10/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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