T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, 1557 Ada, 19 Parsel, 4. Kat 14 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Daire projesi itibari ile; 4 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, kiler, tuvalet, antre ve 1 balkondan oluşmaktadır. Ayrıca daire girişinde merdiven boşluğunda deposu vardır. Brüt alanı 157,90 m2 dir. Net alanı 127,23 m2 dir.Deposunun brüt alanı 2,91 m2 dir. Net alanı 2,42 m2 dir. Adresi : Yenikent Menderes Mahallesi, Melih Gökçek Bulvarı, Hasan Tanık Apartmanı,No: 92/14, Yenikent, Sincan / ANKARA Yüzölçümü : 1.387,00 m2 Arsa Payı : 69/1387 İmar Durumu : Sincan Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 lik imar planı ve uygulamasına göre ayrık nizamda TAKS:0,35 ve KAKS:1,75 olacak şekilde 5 katlı, KONUT alanında kaldığı, parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bildirilmiştir. Kıymeti : 6.400.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz ve ipotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.