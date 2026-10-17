T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 509 Ada, 31 Parselde Kayıtlı, 206,92 M2 Yüzölçümlü Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 10/200 Arsa Paylı, Bodrum Kat, 1 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün 1/2 HİSSESİ Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 22.07.2026 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut ek bilirkişi raporuna göre " 3.1. Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap/mimari proje bilgileri mahalline tatbik edilmiş; parselin sınır ve konumunun zemine uygun olduğu ve doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmaz, Bahçelievler ilçesinin Yenibosna semtinde, Zafer Mahallesi Çağatay Sokak üzerinde tescilli adreste yer almakta olup her türlü belediye ve altyapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumdadır. 3.3. Ana Taşınmaz (Bina) Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu bina; bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı arası piyesi katı olmak üzere toplam 7 katlı, bitişik nizamda betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup, katlarda çift daireli düzende toplam 12 adet mesken bulunmaktadır. Bina ana girişi zemin kattandır; kıymet takdiri konusu mesken bodrum katta solda konumlu olup ön ve arka cepheye bakmaktadır. Binada asansör mevcut olup merdivenler mermer kaplamalı ve alüminyum korkuluklu, dış cephesi mozaik kaplamadır. 3.4. Bağımsız Bölüm (Bodrum Kat – 1 Nolu Daire) Özellikleri : Kıymet takdirine konu Bodrum Kat 1 Nolu bağımsız bölüm; ön ve arkaya cepheli bir daire olarak konumlanmaktadır. Mimari projesinde; antre, mutfak, salon, iki yatak odası ile banyo+wc mahallerinden oluşmakta olup net 67,50 m², brüt 85,00 m² alanlıdır." denilmektedir. (Detaylar Ek'te bulunan bilirkişi raporunda mevcuttur.)

SON İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.06.2026 tarihli ve E-35345133115.02.01-6408/19647 sayılı yazısı kapsamında verilen bilgiye göre; Yenibosna 509 Ada 31 Parsel sayılı taşınmaz, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam, 5 Kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır. Yapı ruhsat tarihi 26.03.2011 olup, net kullanım alanı 150 m²'nin altındadır.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Yönetim Planı: 06/06/2011 - 07/06/2011 Tarih ve 14201 Yevmiye

Beyan(AT): Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 12/01/2012 Tarih ve 846 Yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 13/04/2011 Tarih ve 9271 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)