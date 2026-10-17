T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/657 Esas

KARAR NO : 2026/354

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2026 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Havan ve Fehmıye oğlu, 01/01/1982 doğumlu Suriye nüfusuna kayıtlı AHMED HUSSU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kara tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde kararı veren mahkememize itiraz edilmesi halinde CMK 252/2 maddesine göre itiraz üzerine tevzi kriterlerine göre belirlenen Asliye Ceza Mahkemesine gönderileceği ve duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı ve CMK 252/3 maddesi uyarınca önceki hükümle bağlı kalınmaksızın yeni bir hüküm verileceği, sanık hakkında CMK 252/3 maddesi gereğince 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağı, itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2026