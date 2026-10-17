T.C. İSTANBUL ANADOLU 1.BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 18.10.2026 00:00
T.C.İSTANBUL ANADOLU1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/13195 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|Aracın Değeri
635.000,00 TL
Ticari Plakanın Değeri
670.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34LGT211 plakalı, 2012 model, volkswagen marka, volkswagen minibüs/crafter 2.0 tdı lwb hr man tipli, wv1zzz2ezc6019120 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi manuel, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön tamponunun hasarlı olduğu, sol yan kısımlarında ufak çaplı göçük olduğu, sağ ayna plastik aksamının olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, saracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
***ARAÇ VE BU ARAÇ ÜZERİNDE
YER ALAN TİCARİ PLAKANIN BİRLİKTE SATIŞI YAPILACAKTIR***
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:25
15/10/2026
(İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02572857