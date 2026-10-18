İ L A N

ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/94 Esas

Davacı Kemal Çalımbay tarafından davalı Mustafa Çalımbay (Osman ve Hatice oğlu, 14/04/1973 doğumlu) aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Sulh Hukuk Mahkemesinin) 2026/94 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasında mahkememize bildirilen adresindeki davalı Mustafa Çalımbay'a dava dilekçesi ve Hedef süre tevzi formunun tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince adı geçen davalıya ön inceleme duruşmanın bırakıldığı 26/11/2026 günü saat 10:20'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde "yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız" ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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