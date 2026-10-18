İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

ESAS SAYISI : 2025/368 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03/10/2023 tarih ve 2022/2649 Esas, 2023/2917 Karar sayılı dosyasında verilen ortaklığın giderilmesine ilişkin kesinleşmiş karar gereğince açık artırma suretiyle satış işlemleri yürütülen satışa konu Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Ömerağa mahallesi, 1069 ada, 39 parsel(yenisi Tunalı mah., 29764 ada, 11 parsel) sayılı, 116,51 m² yüzölçümlü, bahçeli kerpiç ev nitelikli taşınmazın değeri, 21/08/2026 tarihinde yapılan kıymet takdiri uygulaması sonucunda inşaat mühendisi teknik bilirkişi tarafından verilen bilirkişi raporu ile 4.500.000,00- TL olarak belirlenmiştir.

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "Kampstr 7 Oberhaisen 46117 ALMANYA olan, Habil ve Atiye'den olma, DUİSBURG doğumlu, 143*****736 T.C. Kimlik Numaralı, NURDOĞAN BALCIELMAS'a,

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "MedicusstraBe 23 Aschaffenburg 63743 ALMANYA olan, Aziz ve Ayşe'den olma, ESKİŞEHİR doğumlu, 230*****158 T.C. Kimlik Numaralı, HAYRİYE YÜKSEL'e,

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 14/10/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02572676