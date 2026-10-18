T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2019/608-Ceza Dava Dosyası 14.10.2026

İ L A N

SANIK: REVAZ SHUSHANIDZE, Yaşar ve Nato oğlu, 1982 GÜRCİSTAN doğumlu

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

-Sanığın üzerine atılı 5607 Sayılı Kanun'un 3/1 maddesi kapsamındaki kaçak eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği anlaşılmakla suçun işleniş şekli, suçun konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Suça konu eşyaların değerinin pek hafif olduğu anlaşıldığından 14.04.2020-7242/61 madde ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/22. Madde son cümle gereği cezasından 2/3 oranında indirim yapılarak 4 AY HAPİS ve 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışının bulunmaması, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak verilen cezada 5237 sayılı TCK'nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 3 AY 10 GÜN HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilen 1 gün adli para cezasının 1 gün karşılığı TCK.nun 52/2.madde uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak taktiren 20,00TL.den çevrilerek 3 AY 10 GÜN HAPİS VE 20TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa hükmedilen cezanın süresi ve niteliği, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluştuğundan 5237 Sayılı yasanın 51. maddesi gereğince sanığa verilen 3 ay 10 gün hapis cezasının ERTELENMESİNE,

-Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

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