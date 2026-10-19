T.C.

ADANA

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/696 Esas 15.10.2026

İLAN

Davalı Abdullah ADIGÜZEL, Zekeriyya ve Azize oğlu, Adana-30/07/1988 doğumlu, ikametgahı meçhul.

Davacı Şeyma Aygün YILMAZ tarafından Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çiçekli Köyü, Tapır Mevki, 19174 Ada, 243- 95-149 parsel, 19184 Ada, 36 Parsel ve Eflak Köyü, Karakelerbaşı Mevki, 187 Parsel sayılı taşınmazlardaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Mahkememizde 2024/696 Esas sayılı davası açılmış olup, davalı Abdullah ADIGÜZEL iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 19/01/2027 günü saat 11:10'da Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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