T.C. ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1059 Esas

KARAR NO : 2025/141

Silahla Yaralamaya Teşebbüs ve Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/01/2025 tarihli ilamı ile CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen Naser Ahmad ve Mahtab kızı 01/01/2004 doğumlu, Afganistan nüfusuna kayıtlı SAKINA YALDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan sanık Mustafa Özyurt'un istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup;

2. Katılan sanık Mustafa Özyurt'in istinaf başvuru dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap verebileceği aksi taktirde cevap verme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

3. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, CMK'nun 263 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü olması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle,

4. 5271 Sayılı CMK'nun 272. Maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere İKİ HAFTA içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği; katılan sanık Mustafa Özyurt'un istinaf başvuru dilekçesine karşı beyanda bulunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/10/2026

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