Giriş Tarihi: 21.10.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
EŞME
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Uşak, Eşme, Şehitli Köyü, 102 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 72.259,65 m2
İmar Durumu : Tarla
Kıymeti : 4.696.877,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:31
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Uşak, Eşme, Şehitli Köyü 106 Ada, 11 Parsel
Yüzölçümü : 32.680,57 m2
İmar Durumu : İlanda mevcuttur.
Kıymeti : 8.774.302,30 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:02
19/10/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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