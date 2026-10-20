Örnek No:55*

T.C.

EŞME

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak, Eşme, Şehitli Köyü, 102 Ada, 3 Parsel Yüzölçümü : 72.259,65 m2 İmar Durumu : Tarla Kıymeti : 4.696.877,25 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: - Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak, Eşme, Şehitli Köyü 106 Ada, 11 Parsel Yüzölçümü : 32.680,57 m2 İmar Durumu : İlanda mevcuttur. Kıymeti : 8.774.302,30 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: - Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:02

19/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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