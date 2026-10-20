T.C.

İSTANBUL

34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/358 Esas 01.10.2026

İLANEN TEBLİĞAT

Davacı , ANASTASIIA MAZUR ile Davalılar , AHMET BELGİN, MEHMET YAĞIZ, SEYİT DUTKUNER arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;

Mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Ahmet Belgin adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı T.C. Vatandaşı 27253076248 TC kimlik numaralı 15/01/1960 doğumlu CELAL ve RABİYE oğlu AHMET BELGİN; yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, HMK122, 127 ve 128. maddeleri gereğince,dava dilekçesine, tensip zaptı tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen ihtar olunur.Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/10/2026