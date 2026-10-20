T.C.

SAMSUN

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92177992-2025/648-Ceza Dava Dosyası 12.10.2026

İLAN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan sanık Mehmet SAĞLAM hakkında mahkememizin 30/04/2026 tarih ve 2025/648 Esas 2026/441 Karar sayılı kararı ile özetle "sanığın sübut bulan müsnet suçtan eylemine uyan TCK'nın 292/1,62,53,58/6 maddeleri uyarınca 5 AY CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 -29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

Karar özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren tüm ilgililerin iki hafta içinde mahkememize (veya Mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir Mahkemeye ya da cezaevi idaresine) verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek sureti ile zabıt katibine beyanda bulunarak Hakime onaylatmak sureti ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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