DİDİM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra

No İli / İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü

(m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Aydın / Didim Batnaz Mahallesi 106 168 17.459,66 Tam Ham Toprak İmar Planı Bulunmamaktadır. 20.955.000,00 6.286.500,00 11.11.2026 11:00

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazın satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-İhalele Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde oluşturulacak komisyonca Efeler Mahallesi Güvenlik Caddesi No:1 Didim/AYDIN adresinde, Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici Teminatı yatırmaları gerekmektedir.

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:

a) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve banka teyit yazısı (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir),

b) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığının Ziraat Bankasında bulunan TR56 0001 0000 3300 0010 0065 59 IBAN numaralı hesabına ödemeye ilişkin gerekli açıklamalar yazılarak yatırılması zorunlu olup ihale geçici teminatının ödendiğine dair muhasebe işlem fişinin Aydın Defterdarlığından (Aydın 2 no.lu muhasebe müdürlüğü) temin edilerek bir nüshasının ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. İhale komisyonunca teminat olarak para teslim alınamaz.

4) İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ayrıca yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince Bakanlığımızca geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamazlar.

5) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmez.

6)-İşin gereğine göre Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri şarttır.

7)-Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

8)-Taşınmazın satış bedelinin talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca tamamı peşin veya bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine Kanuni İpotek tesis edilir.

9)-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Didim Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınmaz satış ihale bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden ve İl Müdürlüğümüzün httpts//aydın.csb.gov.tr adresinden Milli Emlak İhale İlanları bölümünden takip edilebilir.

İstekliler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere, 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,025 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

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#ilan.gov.tr Basın No: ILN02572270