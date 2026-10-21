Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 22.10.2026 00:00

T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/463 Esas ve seri dosyalar

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 09/10/2026

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No

Esas No

Davalılar

Köy

Ada Parsel

Taşınmazın Cinsi

Kamulaştırılacak Alan (m²)

1

2026/463

Nuriye Fırıncı

Hasan Fırıncı

Okçular

101 ada 3 parsel

Tarla

Tarla

72,01 m² daimi irtifak

780,53 m² geçici irtifak

2

2026/464

Hatice Pıtır

Okçular

101 ada 4 parsel

Tarla

406,55 m² geçici irtifak

3

2026/465

Hüseyin Yirmibeş

Kadir Yirmibeş

Eyüp Yirmibeş

Okçular

101 ada 9 parsel

Tarla

299,05 m² daimi irtifak

914,56 m² geçici irtifak

525,54 m² mülkiyet

4

2026/466

Rahime Yirmibeş

Okçular

101 ada 27 parsel

Tarla

59,32 m² daimi irtifak

21,81 m² geçici irtifak

5

2026/467

Sabri Bitik

Okçular

101 ada 34 parsel

Tarla

62,25 m² daimi irtifak

161,3 m² geçici irtifak

6

2026/468

Özgür Bitik

Okçular

101 ada 35 parsel

Tarla

54,74 m² daimi irtifak

167,95 m² geçici irtifak

7

2026/469

Rahime Yirmibeş

Okçular

101 ada 37 parsel

Tarla

34,46 m² daimi irtifak

213,5 m² geçici irtifak

8

2026/470

Hasan Necati Terkeli

Okçular

101 ada 33 parsel

Tarla

52,69 m² daimi irtifak

131,56 m² geçici irtifak

9

2026/471

Basri Subaşı, Cengiz Subaşı, Engin Karademir, Gülsüm Subaşı, İbrahim Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, Mehmet Altan, Melahat Karademir, Nezahat Çakır, Nihat Subaşı, Önder Yoğurtçu, Ümmü Subaşı, Ümmü Yaman, Zeynep Biçken, Zeynep Göksever, Hüseyin Subaşı, Hüsniye Mirasçıları Cemilin Karısı

Okçular

101 ada 69 parsel

101 ada 107 parsel

Tarla

487,29 m² mülkiyet

125,92 m² daimi irtifak

315,52 m² geçici irtifak

38,3 m² daimi irtifak

21,89 m² geçici irtifak

10

2026/472

Basri Subaşı, Cengiz Subaşı, Engin Karademir, Gülsüm Subaşı, İbrahim Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, Mehmet Altan, Melahat Karademir, Nezahat Çakır, Nihat Subaşı, Önder Yoğurtçu, Ümmü Subaşı, Zeynep Biçken, Zeynep Göksever

Okçular

101 ada 109 parsel

Tarla

82,77 m² daimi irtifak

46,06 m² geçici irtifak

11

2026/473

Eyüp Yirmibeş, Kadir Yirmibeş, Rahmi Yirmibeş

Okçular

101 ada 126 parsel

101 ada 127 parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

166,19 m² mülkiyet

598,72 m² mülkiyet

12

2026/474

Enver Sor, Ferdi Sor, Mehmet Sor, Niyazi Sor

Okçular

103 ada 48 parsel

Tarla

564,71 m² daimi irtifak

693,53 m² geçici irtifak

13

2026/475

Mehmet Öznar, Ümmü Gülsüm Karakaş, Nuran Cingöz, Senem Cingöz, Bahri Bayrak, Ayşe Öznar, Menşure Arslan, Kenan Öznar, Nesrin Öznar, Hicran Akkuş, Sinan Öznar, Esat Öznar

Okçular

105 ada 200 parsel

103 ada 57 parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

16,94 m² mülkiyet

82,00 m² daimi irtifak,

122,83 m²geçici irtifak

14

2026/476

Hasan Uğuz

Okçular

108 ada 63 parsel

Tarla

56,25 m² daimi irtifak

69,78 m² mülkiyet

15

2026/477

güneyli oğlu vereseleri-recep, güneyli oğlu vereseleri- mahmut,ishak karısı -hatice taşdelen, rukiye vereseleri-ayşe,idris oğlu vereseleri-mehmet, idris oğlu vereseleri-şaban

Okçular

108 ada 58 parsel

Tarla

83,22 m² daimi irtifak

53,98 m² geçici irtifak

16

2026/478

Ahmet Hamdi Uğur

Okçular

108 ada 54 parsel

Tarla

102,79 m² daimi irtifak

60,68 m² geçici irtifak

17

2026/479

Hatice Çolak, Fatma Ünal, Cemil Uğuz, Mehmet Dinç

Okçular

105 ada 196 parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

20,20 m² mülkiyet

18

2026/480

Zeki Yurtbay

Okçular

105 ada 193 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

1005,83 m² mülkiyet

19

2026/481

Turan Kayadelen

Okçular

103 ada 154 parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

310,51 m² mülkiyet

20

2026/482

Mehmet Taşdelen, Hasan Çolak

Okçular

103 ada 158 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

19,72 m² mülkiyet

21

2026/483

Hasan Çolak, Ayşe Çakın, Murat Küçük, Sedat Küçük

Okçular

103 ada 168 parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

20,21 m² mülkiyet

22

2026/484

Mahmut Veresesinden- İsmail - Mahmut Veresesinden - Hasan- Mahmut Veresesinden- Ahmet - Mahmut Veresesinden- İdris - Mahmut Veresesinden- Şaban - Mahmut Veresesinden- Ali- Hüseyin Vereseleri

Okçular

105 ada 72 parsel

Tarla

200,3 m² daimi irtifak

135,86 m² geçici irtifak

23

2026/485

Kadir Cemil Uğuz

Okçular

105 ada 174 parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

23,16 m² mülkiyet

24

2026/486

Ali Kabuk, Ali Kabukçu, Ahmet Kabukcu, Muhammet Kabukcu, Mehmet Yamakoğlu, Emine Fışkın

Okçular

105 ada 164 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

34,14 m² mülkiyet

25

2026/487

Mehmet Emin Cengiz, Mustafa kızı Pempe Yavuz

Okçular

108 ada 109 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

3,57 m² mülkiyet

26

2026/488

Mehmet Erol Uğur, Erkan Uğur

Okçular

108 ada 139 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

7,36 m² mülkiyet

27

2026/489

Hasan Uğuz

Okçular

108 ada 148 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

281,00 m² mülkiyet

28

2026/490

Canan Karadeniz, Muhsin Erdoğan

Okçular

111 ada 2 parsel

Tarla

240,27 m² daimi irtifak

590,58 m² geçici irtifak

131,27 m² mülkiyet

29

2026/491

Hüseyin Büker

Kayadibikavlak

108 ada 40 parsel

Tarla

50,49 m² daimi irtifak

302,75 m² geçici irtifak

30

2026/492

Ahmet Yücetaş, Ayfer Alıcı, Aynur Burgucu, Ayser Gündüz, Nermin Yücetaş, Samiye Bayraktar

Kayadibikavlak

108 ada 43 parsel

Tarla

133,02 m² daimi irtifak

331,79 m² geçici irtfak

31

2026/493

Mehmet Soyöz, Ali Soyöz, Mehmet Arslan, Pempe Kalpaklı, Zeki Kalpaklı, Nurettin Kalpaklı, Kadriye Arslan, Aydın Arslan, Ozan Arslan, Gülfer Yılmaz, Ayfer Demirkıran, Feride Arslan, Ayten Kirenci, Aysun Kapsız, Ayşen Arslan, Fatma Çelik, Hatice Arslan, Işıl Arslan, Mehmet Arslan, Songül Yalçın, Sonnur Arslan Özdemir, Aslı Gülbezer, Yaren Gülbezer

Kayadibikavlak

108 ada 110 parsel

Tarla

33,31 m² daimi irtifak

81,37 m² geçici irtifak

32

2026/494

Dursun Karabakal

Kayadibikavlak

121 ada 21 parsel

121 ada 22 parsel

Tarla

Tarla

65,95 m² daimi irtifak

169,72 m² geçici irtifak

44,15 m² daimi irtifak

108,22 geçici irtifak

33

2026/495

Mehmet Kızı Emine Altındağ, Pembe Kalpaklı, Naciye Kaynar, Zeki Kalpaklı

Kayadibikavlak

121 ada 26 parsel

Tarla

157,87 m² daimi irtifak

344,96 m² geçici irtifak

34

2026/496

Yaşar Kirenci

Kayadibikavlak

121 ada 35 parsel

Tarla

10,94 m² daimi irtifak

28,00 m² geçici irtifak

35

2026/497

Süleyman Sümertaş

Kayadibikavlak

121 ada 42 parsel

Tarla

11,97 m² daimi irtifak

36

2026/498

Ayşe Karabak, Bahriye Yılmaz, Davut Bayrak, Kadın Bakırtaş, Mehmet Bayrak, Sevgi Öznar, Şerife Bayrak, Zehra Kapsız

Kayadibikavlak

121 ada 295 parsel

Tarla

21,48 m² daimi irtifak

54,02 geçici irtifak

37

2026/499

Yaşar Karabakal

Kayadibikavlak

121 ada 24 parsel

Tarla

153,54 m² daimi irtifak

386,51 m² geçici irtifak

38

2026/500

Behice Korucu, Hatice Soyöz

Kayadibikavlak

121 ada 128 parsel

Tarla

274,31 m² daimi irtifak

779,14 m² geçici irtifak

99,26 m² mülkiyet

39

2026/501

Recep Seccan

Kayadibikavlak

121 ada 137 parsel

Tarla

12,95 m² daimi irtifak

40,99 m² geçici irtifak

40

2026/502

Rasim Dikyar

Serdar

103 ada 32 parsel

Tarla

40,88 m² daimi irtifak

41

2026/503

İsmet Kapsız, Mehmet Göktaş

Serdar

103 ada 34 parsel

Tarla

78,85 m² daimi irtifak

32,91 m² geçici irtifak

42

2026/504

Sami Sontürk, Hava Bakla

Serdar

103 ada 36 parsel

Tarla

77,32 m² geçici irtifak

43

2026/505

Faik Öztürk, Zülfiye Öztürk, Mehmet Öztürk, Hatice Bayrak, İbrahim Öztürk, Şenol Öztürk, Nezahat Cebeci, Raci Öztürk, Hasan Öztürk

Serdar

103 ada 38 parsel

Tarla

31,87 m² geçici irtifak

44

2026/506

Rasim Dikyar, Cemile Dikyar

Serdar

103 ada 66 parsel

Tarla

111,22 m² mülkiyet

45

2026/507

Hasan Söyler

Serdar

104 ada 686 [37] parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

71,68 m² daimi irtifak

15,01 m² mülkiyet

46

2026/508

İbrahim Bilir

Serdar

104 ada 682 (40) parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

4,03 m² mülkiyet

47

2026/509

Mustafa kızı Esma Altınay

Serdar

104 ada 677 [42] parsel

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

8,28 m² mülkiyet

48

2026/510

Tanyel Yalman

Serdar

Serdar

104 ada 662 parsel

104 ada 663 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu

0,89 m² mülkiyet

287,82 m² mülkiyet

49

2026/511

Cahide Tosçuoğlu, Ali oğlu Ali Sucu, Alanur Babayiğit

Serdar

104 ada 654 parsel

104 ada 652 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal Ve İşletme Bakım Yolu

937,73 m² mülkiyet

64,92 m² mülkiyet

0

50

2026/512

Abdulkadir Bakırtaş, Fatma Karakaş, Kadın Öztürk, Muhittin Bayrak, Rafet Altıntaş, Yaşar Bayrak

Serdar

104 ada 71 parsel

Tarla

47,57 m² daimi irtifak

51

2026/513

Ahmet Üçkol, Mustafa Üçkol, Nuran Üçkol, Behice Çelik, Bahriye Şenol, Güllü Üçkol, AyşeDemirbaş, Rahmi Üçkol, FahriÜçkol, Güler Güngör,

Şener Üçkol, İsmail Üçkol,

Refia Üçkol, Recep Demirbaş, Sezayi Demirbaş, Zekiye Çiltaş, Salih Yorğun, Şaban Yorğun, Bircan Yirmibeş

Serdar

104 ada 79 parsel

Tarla

119,63 m² daimi irtifak

359,93 m² geçici irtifa

52

2026/514

Hasan Bilir

Serdar

104 ada 626 (88) parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

3,31 m² mülkiyet

53

2026/515

Ali Çiltaş

Serdar

104 ada 90 parsel

Tarla

8,07 m² daimi irtifak

6,08 m² mülkiyet

54

2026/516

Ahmet Üçkol, Ayşe Demirbaş, Bahri Öznakip, Bahriye Şenol, Behice Çelik, Bircan Yirmibeş, Fahri Üçkol, Güler Güngör, Güllü Üçkol, İsmail Üçkol, Mustafa Üçkol, Necati Öznakip, Nuran Üçkol, Rahmi Üçkol, Recep Demirbaş, Refia Üçkol, Sezayi Demirbaş, Şaban Yorğun, Şener Üçkol, Zekiye Çiltaş

Serdar

104 ada 94 parsel

Tarla

48,37 m² daimi irtifak

362,67 m² geçici irtifak

55

2026/517

Umut Çilbaş, Mustafa Altındağ, Seydi Alagöz, Menşure Altındağ, Kenan Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Emin Çilbaş, Hakkı Altındağ, Ayşe Özçetin

Serdar

104 ada 96 parsel

Tarla

57,88 m² daimi irtifak

2,2 m² geçici irtifak

56

2026/518

Ahmet Alagöz, Aydın Alagöz, Bahri Alagöz, Gülten İnal, Hatice Alagöz, Özer Alagöz

Serdar

104 ada 620(109) parsel

104 ada 115 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

6,20 m² mülkiyet

196,58 m² daimi irtifak

32,92 m² geçici irtifak

815,53 m² mülkiyet

57

2026/519

İbrahim Oğlu Yaşar Bilir

Serdar

104 ada 111 parsel

Tarla

41,23 m² daimi irtifak 156,26 m² geçici irtifak

19,98 m² mülkiyet

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02574682

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA