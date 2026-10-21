T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/463 Esas ve seri dosyalar

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 09/10/2026

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2026/463 Nuriye Fırıncı Hasan Fırıncı Okçular 101 ada 3 parsel Tarla Tarla 72,01 m² daimi irtifak 780,53 m² geçici irtifak 2 2026/464 Hatice Pıtır Okçular 101 ada 4 parsel Tarla 406,55 m² geçici irtifak 3 2026/465 Hüseyin Yirmibeş Kadir Yirmibeş Eyüp Yirmibeş Okçular 101 ada 9 parsel Tarla 299,05 m² daimi irtifak 914,56 m² geçici irtifak 525,54 m² mülkiyet 4 2026/466 Rahime Yirmibeş Okçular 101 ada 27 parsel Tarla 59,32 m² daimi irtifak 21,81 m² geçici irtifak 5 2026/467 Sabri Bitik Okçular 101 ada 34 parsel Tarla 62,25 m² daimi irtifak 161,3 m² geçici irtifak 6 2026/468 Özgür Bitik Okçular 101 ada 35 parsel Tarla 54,74 m² daimi irtifak 167,95 m² geçici irtifak 7 2026/469 Rahime Yirmibeş Okçular 101 ada 37 parsel Tarla 34,46 m² daimi irtifak 213,5 m² geçici irtifak 8 2026/470 Hasan Necati Terkeli Okçular 101 ada 33 parsel Tarla 52,69 m² daimi irtifak 131,56 m² geçici irtifak 9 2026/471 Basri Subaşı, Cengiz Subaşı, Engin Karademir, Gülsüm Subaşı, İbrahim Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, Mehmet Altan, Melahat Karademir, Nezahat Çakır, Nihat Subaşı, Önder Yoğurtçu, Ümmü Subaşı, Ümmü Yaman, Zeynep Biçken, Zeynep Göksever, Hüseyin Subaşı, Hüsniye Mirasçıları Cemilin Karısı Okçular 101 ada 69 parsel 101 ada 107 parsel Tarla 487,29 m² mülkiyet 125,92 m² daimi irtifak 315,52 m² geçici irtifak 38,3 m² daimi irtifak 21,89 m² geçici irtifak 10 2026/472 Basri Subaşı, Cengiz Subaşı, Engin Karademir, Gülsüm Subaşı, İbrahim Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, Mehmet Altan, Melahat Karademir, Nezahat Çakır, Nihat Subaşı, Önder Yoğurtçu, Ümmü Subaşı, Zeynep Biçken, Zeynep Göksever Okçular 101 ada 109 parsel Tarla 82,77 m² daimi irtifak 46,06 m² geçici irtifak 11 2026/473 Eyüp Yirmibeş, Kadir Yirmibeş, Rahmi Yirmibeş Okçular 101 ada 126 parsel 101 ada 127 parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 166,19 m² mülkiyet 598,72 m² mülkiyet 12 2026/474 Enver Sor, Ferdi Sor, Mehmet Sor, Niyazi Sor Okçular 103 ada 48 parsel Tarla 564,71 m² daimi irtifak 693,53 m² geçici irtifak 13 2026/475 Mehmet Öznar, Ümmü Gülsüm Karakaş, Nuran Cingöz, Senem Cingöz, Bahri Bayrak, Ayşe Öznar, Menşure Arslan, Kenan Öznar, Nesrin Öznar, Hicran Akkuş, Sinan Öznar, Esat Öznar Okçular 105 ada 200 parsel 103 ada 57 parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu Tarla 16,94 m² mülkiyet 82,00 m² daimi irtifak, 122,83 m²geçici irtifak 14 2026/476 Hasan Uğuz Okçular 108 ada 63 parsel Tarla 56,25 m² daimi irtifak 69,78 m² mülkiyet 15 2026/477 güneyli oğlu vereseleri-recep, güneyli oğlu vereseleri- mahmut,ishak karısı -hatice taşdelen, rukiye vereseleri-ayşe,idris oğlu vereseleri-mehmet, idris oğlu vereseleri-şaban Okçular 108 ada 58 parsel Tarla 83,22 m² daimi irtifak 53,98 m² geçici irtifak 16 2026/478 Ahmet Hamdi Uğur Okçular 108 ada 54 parsel Tarla 102,79 m² daimi irtifak 60,68 m² geçici irtifak 17 2026/479 Hatice Çolak, Fatma Ünal, Cemil Uğuz, Mehmet Dinç Okçular 105 ada 196 parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 20,20 m² mülkiyet 18 2026/480 Zeki Yurtbay Okçular 105 ada 193 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1005,83 m² mülkiyet 19 2026/481 Turan Kayadelen Okçular 103 ada 154 parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 310,51 m² mülkiyet 20 2026/482 Mehmet Taşdelen, Hasan Çolak Okçular 103 ada 158 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 19,72 m² mülkiyet 21 2026/483 Hasan Çolak, Ayşe Çakın, Murat Küçük, Sedat Küçük Okçular 103 ada 168 parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 20,21 m² mülkiyet 22 2026/484 Mahmut Veresesinden- İsmail - Mahmut Veresesinden - Hasan- Mahmut Veresesinden- Ahmet - Mahmut Veresesinden- İdris - Mahmut Veresesinden- Şaban - Mahmut Veresesinden- Ali- Hüseyin Vereseleri Okçular 105 ada 72 parsel Tarla 200,3 m² daimi irtifak 135,86 m² geçici irtifak 23 2026/485 Kadir Cemil Uğuz Okçular 105 ada 174 parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 23,16 m² mülkiyet 24 2026/486 Ali Kabuk, Ali Kabukçu, Ahmet Kabukcu, Muhammet Kabukcu, Mehmet Yamakoğlu, Emine Fışkın Okçular 105 ada 164 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 34,14 m² mülkiyet 25 2026/487 Mehmet Emin Cengiz, Mustafa kızı Pempe Yavuz Okçular 108 ada 109 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 3,57 m² mülkiyet 26 2026/488 Mehmet Erol Uğur, Erkan Uğur Okçular 108 ada 139 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 7,36 m² mülkiyet 27 2026/489 Hasan Uğuz Okçular 108 ada 148 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 281,00 m² mülkiyet 28 2026/490 Canan Karadeniz, Muhsin Erdoğan Okçular 111 ada 2 parsel Tarla 240,27 m² daimi irtifak 590,58 m² geçici irtifak 131,27 m² mülkiyet 29 2026/491 Hüseyin Büker Kayadibikavlak 108 ada 40 parsel Tarla 50,49 m² daimi irtifak 302,75 m² geçici irtifak 30 2026/492 Ahmet Yücetaş, Ayfer Alıcı, Aynur Burgucu, Ayser Gündüz, Nermin Yücetaş, Samiye Bayraktar Kayadibikavlak 108 ada 43 parsel Tarla 133,02 m² daimi irtifak 331,79 m² geçici irtfak 31 2026/493 Mehmet Soyöz, Ali Soyöz, Mehmet Arslan, Pempe Kalpaklı, Zeki Kalpaklı, Nurettin Kalpaklı, Kadriye Arslan, Aydın Arslan, Ozan Arslan, Gülfer Yılmaz, Ayfer Demirkıran, Feride Arslan, Ayten Kirenci, Aysun Kapsız, Ayşen Arslan, Fatma Çelik, Hatice Arslan, Işıl Arslan, Mehmet Arslan, Songül Yalçın, Sonnur Arslan Özdemir, Aslı Gülbezer, Yaren Gülbezer Kayadibikavlak 108 ada 110 parsel Tarla 33,31 m² daimi irtifak 81,37 m² geçici irtifak 32 2026/494 Dursun Karabakal Kayadibikavlak 121 ada 21 parsel 121 ada 22 parsel Tarla Tarla 65,95 m² daimi irtifak 169,72 m² geçici irtifak 44,15 m² daimi irtifak 108,22 geçici irtifak

33 2026/495 Mehmet Kızı Emine Altındağ, Pembe Kalpaklı, Naciye Kaynar, Zeki Kalpaklı Kayadibikavlak 121 ada 26 parsel Tarla 157,87 m² daimi irtifak 344,96 m² geçici irtifak 34 2026/496 Yaşar Kirenci Kayadibikavlak 121 ada 35 parsel Tarla 10,94 m² daimi irtifak 28,00 m² geçici irtifak 35 2026/497 Süleyman Sümertaş Kayadibikavlak 121 ada 42 parsel Tarla 11,97 m² daimi irtifak 36 2026/498 Ayşe Karabak, Bahriye Yılmaz, Davut Bayrak, Kadın Bakırtaş, Mehmet Bayrak, Sevgi Öznar, Şerife Bayrak, Zehra Kapsız Kayadibikavlak 121 ada 295 parsel Tarla 21,48 m² daimi irtifak 54,02 geçici irtifak 37 2026/499 Yaşar Karabakal Kayadibikavlak 121 ada 24 parsel Tarla 153,54 m² daimi irtifak 386,51 m² geçici irtifak 38 2026/500 Behice Korucu, Hatice Soyöz Kayadibikavlak 121 ada 128 parsel Tarla 274,31 m² daimi irtifak 779,14 m² geçici irtifak 99,26 m² mülkiyet 39 2026/501 Recep Seccan Kayadibikavlak 121 ada 137 parsel Tarla 12,95 m² daimi irtifak 40,99 m² geçici irtifak 40 2026/502 Rasim Dikyar Serdar 103 ada 32 parsel Tarla 40,88 m² daimi irtifak 41 2026/503 İsmet Kapsız, Mehmet Göktaş Serdar 103 ada 34 parsel Tarla 78,85 m² daimi irtifak 32,91 m² geçici irtifak 42 2026/504 Sami Sontürk, Hava Bakla Serdar 103 ada 36 parsel Tarla 77,32 m² geçici irtifak 43 2026/505 Faik Öztürk, Zülfiye Öztürk, Mehmet Öztürk, Hatice Bayrak, İbrahim Öztürk, Şenol Öztürk, Nezahat Cebeci, Raci Öztürk, Hasan Öztürk Serdar 103 ada 38 parsel Tarla 31,87 m² geçici irtifak 44 2026/506 Rasim Dikyar, Cemile Dikyar Serdar 103 ada 66 parsel Tarla 111,22 m² mülkiyet 45 2026/507 Hasan Söyler Serdar 104 ada 686 [37] parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 71,68 m² daimi irtifak 15,01 m² mülkiyet 46 2026/508 İbrahim Bilir Serdar 104 ada 682 (40) parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 4,03 m² mülkiyet 47 2026/509 Mustafa kızı Esma Altınay Serdar 104 ada 677 [42] parsel Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 8,28 m² mülkiyet 48 2026/510 Tanyel Yalman Serdar Serdar 104 ada 662 parsel 104 ada 663 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu 0,89 m² mülkiyet 287,82 m² mülkiyet 49 2026/511 Cahide Tosçuoğlu, Ali oğlu Ali Sucu, Alanur Babayiğit Serdar 104 ada 654 parsel 104 ada 652 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal Ve İşletme Bakım Yolu 937,73 m² mülkiyet 64,92 m² mülkiyet 0 50 2026/512 Abdulkadir Bakırtaş, Fatma Karakaş, Kadın Öztürk, Muhittin Bayrak, Rafet Altıntaş, Yaşar Bayrak Serdar 104 ada 71 parsel Tarla 47,57 m² daimi irtifak 51 2026/513 Ahmet Üçkol, Mustafa Üçkol, Nuran Üçkol, Behice Çelik, Bahriye Şenol, Güllü Üçkol, AyşeDemirbaş, Rahmi Üçkol, FahriÜçkol, Güler Güngör, Şener Üçkol, İsmail Üçkol, Refia Üçkol, Recep Demirbaş, Sezayi Demirbaş, Zekiye Çiltaş, Salih Yorğun, Şaban Yorğun, Bircan Yirmibeş Serdar 104 ada 79 parsel Tarla 119,63 m² daimi irtifak 359,93 m² geçici irtifa 52 2026/514 Hasan Bilir Serdar 104 ada 626 (88) parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 3,31 m² mülkiyet 53 2026/515 Ali Çiltaş Serdar 104 ada 90 parsel Tarla 8,07 m² daimi irtifak 6,08 m² mülkiyet 54 2026/516 Ahmet Üçkol, Ayşe Demirbaş, Bahri Öznakip, Bahriye Şenol, Behice Çelik, Bircan Yirmibeş, Fahri Üçkol, Güler Güngör, Güllü Üçkol, İsmail Üçkol, Mustafa Üçkol, Necati Öznakip, Nuran Üçkol, Rahmi Üçkol, Recep Demirbaş, Refia Üçkol, Sezayi Demirbaş, Şaban Yorğun, Şener Üçkol, Zekiye Çiltaş Serdar 104 ada 94 parsel Tarla 48,37 m² daimi irtifak 362,67 m² geçici irtifak 55 2026/517 Umut Çilbaş, Mustafa Altındağ, Seydi Alagöz, Menşure Altındağ, Kenan Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Emin Çilbaş, Hakkı Altındağ, Ayşe Özçetin Serdar 104 ada 96 parsel Tarla 57,88 m² daimi irtifak 2,2 m² geçici irtifak 56 2026/518 Ahmet Alagöz, Aydın Alagöz, Bahri Alagöz, Gülten İnal, Hatice Alagöz, Özer Alagöz Serdar 104 ada 620(109) parsel 104 ada 115 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 6,20 m² mülkiyet 196,58 m² daimi irtifak 32,92 m² geçici irtifak 815,53 m² mülkiyet 57 2026/519 İbrahim Oğlu Yaşar Bilir Serdar 104 ada 111 parsel Tarla 41,23 m² daimi irtifak 156,26 m² geçici irtifak 19,98 m² mülkiyet

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