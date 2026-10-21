Giriş Tarihi: 22.10.2026 00:00
T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/463 Esas ve seri dosyalar
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 09/10/2026
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|
Sıra No
|
Esas No
|
Davalılar
|
Köy
|
Ada Parsel
|
Taşınmazın Cinsi
|
Kamulaştırılacak Alan (m²)
|
1
|
2026/463
|
Nuriye Fırıncı
Hasan Fırıncı
|
Okçular
|
101 ada 3 parsel
|
Tarla
Tarla
|
72,01 m² daimi irtifak
780,53 m² geçici irtifak
|
2
|
2026/464
|
Hatice Pıtır
|
Okçular
|
101 ada 4 parsel
|
Tarla
|
406,55 m² geçici irtifak
|
3
|
2026/465
|
Hüseyin Yirmibeş
Kadir Yirmibeş
Eyüp Yirmibeş
|
Okçular
|
101 ada 9 parsel
|
Tarla
|
299,05 m² daimi irtifak
914,56 m² geçici irtifak
525,54 m² mülkiyet
|
4
|
2026/466
|
Rahime Yirmibeş
|
Okçular
|
101 ada 27 parsel
|
Tarla
|
59,32 m² daimi irtifak
21,81 m² geçici irtifak
|
5
|
2026/467
|
Sabri Bitik
|
Okçular
|
101 ada 34 parsel
|
Tarla
|
62,25 m² daimi irtifak
161,3 m² geçici irtifak
|
6
|
2026/468
|
Özgür Bitik
|
Okçular
|
101 ada 35 parsel
|
Tarla
|
54,74 m² daimi irtifak
167,95 m² geçici irtifak
|
7
|
2026/469
|
Rahime Yirmibeş
|
Okçular
|
101 ada 37 parsel
|
Tarla
|
34,46 m² daimi irtifak
213,5 m² geçici irtifak
|
8
|
2026/470
|
Hasan Necati Terkeli
|
Okçular
|
101 ada 33 parsel
|
Tarla
|
52,69 m² daimi irtifak
131,56 m² geçici irtifak
|
9
|
2026/471
|
Basri Subaşı, Cengiz Subaşı, Engin Karademir, Gülsüm Subaşı, İbrahim Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, Mehmet Altan, Melahat Karademir, Nezahat Çakır, Nihat Subaşı, Önder Yoğurtçu, Ümmü Subaşı, Ümmü Yaman, Zeynep Biçken, Zeynep Göksever, Hüseyin Subaşı, Hüsniye Mirasçıları Cemilin Karısı
|
Okçular
|
101 ada 69 parsel
101 ada 107 parsel
|
Tarla
|
487,29 m² mülkiyet
125,92 m² daimi irtifak
315,52 m² geçici irtifak
38,3 m² daimi irtifak
21,89 m² geçici irtifak
|
10
|
2026/472
|
Basri Subaşı, Cengiz Subaşı, Engin Karademir, Gülsüm Subaşı, İbrahim Subaşı, İbrahim Yoğurtçu, Mehmet Altan, Melahat Karademir, Nezahat Çakır, Nihat Subaşı, Önder Yoğurtçu, Ümmü Subaşı, Zeynep Biçken, Zeynep Göksever
|
Okçular
|
101 ada 109 parsel
|
Tarla
|
82,77 m² daimi irtifak
46,06 m² geçici irtifak
|
11
|
2026/473
|
Eyüp Yirmibeş, Kadir Yirmibeş, Rahmi Yirmibeş
|
Okçular
|
101 ada 126 parsel
101 ada 127 parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
166,19 m² mülkiyet
598,72 m² mülkiyet
|
12
|
2026/474
|
Enver Sor, Ferdi Sor, Mehmet Sor, Niyazi Sor
|
Okçular
|
103 ada 48 parsel
|
Tarla
|
564,71 m² daimi irtifak
693,53 m² geçici irtifak
|
13
|
2026/475
|
Mehmet Öznar, Ümmü Gülsüm Karakaş, Nuran Cingöz, Senem Cingöz, Bahri Bayrak, Ayşe Öznar, Menşure Arslan, Kenan Öznar, Nesrin Öznar, Hicran Akkuş, Sinan Öznar, Esat Öznar
|
Okçular
|
105 ada 200 parsel
103 ada 57 parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|
16,94 m² mülkiyet
82,00 m² daimi irtifak,
122,83 m²geçici irtifak
|
14
|
2026/476
|
Hasan Uğuz
|
Okçular
|
108 ada 63 parsel
|
Tarla
|
56,25 m² daimi irtifak
69,78 m² mülkiyet
|
15
|
2026/477
|
güneyli oğlu vereseleri-recep, güneyli oğlu vereseleri- mahmut,ishak karısı -hatice taşdelen, rukiye vereseleri-ayşe,idris oğlu vereseleri-mehmet, idris oğlu vereseleri-şaban
|
Okçular
|
108 ada 58 parsel
|
Tarla
|
83,22 m² daimi irtifak
53,98 m² geçici irtifak
|
16
|
2026/478
|
Ahmet Hamdi Uğur
|
Okçular
|
108 ada 54 parsel
|
Tarla
|
102,79 m² daimi irtifak
60,68 m² geçici irtifak
|
17
|
2026/479
|
Hatice Çolak, Fatma Ünal, Cemil Uğuz, Mehmet Dinç
|
Okçular
|
105 ada 196 parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
20,20 m² mülkiyet
|
18
|
2026/480
|
Zeki Yurtbay
|
Okçular
|
105 ada 193 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
1005,83 m² mülkiyet
|
19
|
2026/481
|
Turan Kayadelen
|
Okçular
|
103 ada 154 parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
310,51 m² mülkiyet
|
20
|
2026/482
|
Mehmet Taşdelen, Hasan Çolak
|
Okçular
|
103 ada 158 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
19,72 m² mülkiyet
|
21
|
2026/483
|
Hasan Çolak, Ayşe Çakın, Murat Küçük, Sedat Küçük
|
Okçular
|
103 ada 168 parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
20,21 m² mülkiyet
|
22
|
2026/484
|
Mahmut Veresesinden- İsmail - Mahmut Veresesinden - Hasan- Mahmut Veresesinden- Ahmet - Mahmut Veresesinden- İdris - Mahmut Veresesinden- Şaban - Mahmut Veresesinden- Ali- Hüseyin Vereseleri
|
Okçular
|
105 ada 72 parsel
|
Tarla
|
200,3 m² daimi irtifak
135,86 m² geçici irtifak
|
23
|
2026/485
|
Kadir Cemil Uğuz
|
Okçular
|
105 ada 174 parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
23,16 m² mülkiyet
|
24
|
2026/486
|
Ali Kabuk, Ali Kabukçu, Ahmet Kabukcu, Muhammet Kabukcu, Mehmet Yamakoğlu, Emine Fışkın
|
Okçular
|
105 ada 164 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
34,14 m² mülkiyet
|
25
|
2026/487
|
Mehmet Emin Cengiz, Mustafa kızı Pempe Yavuz
|
Okçular
|
108 ada 109 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
3,57 m² mülkiyet
|
26
|
2026/488
|
Mehmet Erol Uğur, Erkan Uğur
|
Okçular
|
108 ada 139 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
7,36 m² mülkiyet
|
27
|
2026/489
|
Hasan Uğuz
|
Okçular
|
108 ada 148 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
281,00 m² mülkiyet
|
28
|
2026/490
|
Canan Karadeniz, Muhsin Erdoğan
|
Okçular
|
111 ada 2 parsel
|
Tarla
|
240,27 m² daimi irtifak
590,58 m² geçici irtifak
131,27 m² mülkiyet
|
29
|
2026/491
|
Hüseyin Büker
|
Kayadibikavlak
|
108 ada 40 parsel
|
Tarla
|
50,49 m² daimi irtifak
302,75 m² geçici irtifak
|
30
|
2026/492
|
Ahmet Yücetaş, Ayfer Alıcı, Aynur Burgucu, Ayser Gündüz, Nermin Yücetaş, Samiye Bayraktar
|
Kayadibikavlak
|
108 ada 43 parsel
|
Tarla
|
133,02 m² daimi irtifak
331,79 m² geçici irtfak
|
31
|
2026/493
|
Mehmet Soyöz, Ali Soyöz, Mehmet Arslan, Pempe Kalpaklı, Zeki Kalpaklı, Nurettin Kalpaklı, Kadriye Arslan, Aydın Arslan, Ozan Arslan, Gülfer Yılmaz, Ayfer Demirkıran, Feride Arslan, Ayten Kirenci, Aysun Kapsız, Ayşen Arslan, Fatma Çelik, Hatice Arslan, Işıl Arslan, Mehmet Arslan, Songül Yalçın, Sonnur Arslan Özdemir, Aslı Gülbezer, Yaren Gülbezer
|
Kayadibikavlak
|
108 ada 110 parsel
|
Tarla
|
33,31 m² daimi irtifak
81,37 m² geçici irtifak
|
32
|
2026/494
|
Dursun Karabakal
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 21 parsel
121 ada 22 parsel
|
Tarla
Tarla
|
65,95 m² daimi irtifak
169,72 m² geçici irtifak
44,15 m² daimi irtifak
108,22 geçici irtifak
|
33
|
2026/495
|
Mehmet Kızı Emine Altındağ, Pembe Kalpaklı, Naciye Kaynar, Zeki Kalpaklı
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 26 parsel
|
Tarla
|
157,87 m² daimi irtifak
344,96 m² geçici irtifak
|
34
|
2026/496
|
Yaşar Kirenci
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 35 parsel
|
Tarla
|
10,94 m² daimi irtifak
28,00 m² geçici irtifak
|
35
|
2026/497
|
Süleyman Sümertaş
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 42 parsel
|
Tarla
|
11,97 m² daimi irtifak
|
36
|
2026/498
|
Ayşe Karabak, Bahriye Yılmaz, Davut Bayrak, Kadın Bakırtaş, Mehmet Bayrak, Sevgi Öznar, Şerife Bayrak, Zehra Kapsız
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 295 parsel
|
Tarla
|
21,48 m² daimi irtifak
54,02 geçici irtifak
|
37
|
2026/499
|
Yaşar Karabakal
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 24 parsel
|
Tarla
|
153,54 m² daimi irtifak
386,51 m² geçici irtifak
|
38
|
2026/500
|
Behice Korucu, Hatice Soyöz
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 128 parsel
|
Tarla
|
274,31 m² daimi irtifak
779,14 m² geçici irtifak
99,26 m² mülkiyet
|
39
|
2026/501
|
Recep Seccan
|
Kayadibikavlak
|
121 ada 137 parsel
|
Tarla
|
12,95 m² daimi irtifak
40,99 m² geçici irtifak
|
40
|
2026/502
|
Rasim Dikyar
|
Serdar
|
103 ada 32 parsel
|
Tarla
|
40,88 m² daimi irtifak
|
41
|
2026/503
|
İsmet Kapsız, Mehmet Göktaş
|
Serdar
|
103 ada 34 parsel
|
Tarla
|
78,85 m² daimi irtifak
32,91 m² geçici irtifak
|
42
|
2026/504
|
Sami Sontürk, Hava Bakla
|
Serdar
|
103 ada 36 parsel
|
Tarla
|
77,32 m² geçici irtifak
|
43
|
2026/505
|
Faik Öztürk, Zülfiye Öztürk, Mehmet Öztürk, Hatice Bayrak, İbrahim Öztürk, Şenol Öztürk, Nezahat Cebeci, Raci Öztürk, Hasan Öztürk
|
Serdar
|
103 ada 38 parsel
|
Tarla
|
31,87 m² geçici irtifak
|
44
|
2026/506
|
Rasim Dikyar, Cemile Dikyar
|
Serdar
|
103 ada 66 parsel
|
Tarla
|
111,22 m² mülkiyet
|
45
|
2026/507
|
Hasan Söyler
|
Serdar
|
104 ada 686 [37] parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
71,68 m² daimi irtifak
15,01 m² mülkiyet
|
46
|
2026/508
|
İbrahim Bilir
|
Serdar
|
104 ada 682 (40) parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
4,03 m² mülkiyet
|
47
|
2026/509
|
Mustafa kızı Esma Altınay
|
Serdar
|
104 ada 677 [42] parsel
|
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
8,28 m² mülkiyet
|
48
|
2026/510
|
Tanyel Yalman
|
Serdar
Serdar
|
104 ada 662 parsel
104 ada 663 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
0,89 m² mülkiyet
287,82 m² mülkiyet
|
49
|
2026/511
|
Cahide Tosçuoğlu, Ali oğlu Ali Sucu, Alanur Babayiğit
|
Serdar
|
104 ada 654 parsel
104 ada 652 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal Ve İşletme Bakım Yolu
|
937,73 m² mülkiyet
64,92 m² mülkiyet
0
|
50
|
2026/512
|
Abdulkadir Bakırtaş, Fatma Karakaş, Kadın Öztürk, Muhittin Bayrak, Rafet Altıntaş, Yaşar Bayrak
|
Serdar
|
104 ada 71 parsel
|
Tarla
|
47,57 m² daimi irtifak
|
51
|
2026/513
|
Ahmet Üçkol, Mustafa Üçkol, Nuran Üçkol, Behice Çelik, Bahriye Şenol, Güllü Üçkol, AyşeDemirbaş, Rahmi Üçkol, FahriÜçkol, Güler Güngör,
Şener Üçkol, İsmail Üçkol,
Refia Üçkol, Recep Demirbaş, Sezayi Demirbaş, Zekiye Çiltaş, Salih Yorğun, Şaban Yorğun, Bircan Yirmibeş
|
Serdar
|
104 ada 79 parsel
|
Tarla
|
119,63 m² daimi irtifak
359,93 m² geçici irtifa
|
52
|
2026/514
|
Hasan Bilir
|
Serdar
|
104 ada 626 (88) parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
3,31 m² mülkiyet
|
53
|
2026/515
|
Ali Çiltaş
|
Serdar
|
104 ada 90 parsel
|
Tarla
|
8,07 m² daimi irtifak
6,08 m² mülkiyet
|
54
|
2026/516
|
Ahmet Üçkol, Ayşe Demirbaş, Bahri Öznakip, Bahriye Şenol, Behice Çelik, Bircan Yirmibeş, Fahri Üçkol, Güler Güngör, Güllü Üçkol, İsmail Üçkol, Mustafa Üçkol, Necati Öznakip, Nuran Üçkol, Rahmi Üçkol, Recep Demirbaş, Refia Üçkol, Sezayi Demirbaş, Şaban Yorğun, Şener Üçkol, Zekiye Çiltaş
|
Serdar
|
104 ada 94 parsel
|
Tarla
|
48,37 m² daimi irtifak
362,67 m² geçici irtifak
|
55
|
2026/517
|
Umut Çilbaş, Mustafa Altındağ, Seydi Alagöz, Menşure Altındağ, Kenan Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Emin Çilbaş, Hakkı Altındağ, Ayşe Özçetin
|
Serdar
|
104 ada 96 parsel
|
Tarla
|
57,88 m² daimi irtifak
2,2 m² geçici irtifak
|
56
|
2026/518
|
Ahmet Alagöz, Aydın Alagöz, Bahri Alagöz, Gülten İnal, Hatice Alagöz, Özer Alagöz
|
Serdar
|
104 ada 620(109) parsel
104 ada 115 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|
6,20 m² mülkiyet
196,58 m² daimi irtifak
32,92 m² geçici irtifak
815,53 m² mülkiyet
|
57
|
2026/519
|
İbrahim Oğlu Yaşar Bilir
|
Serdar
|
104 ada 111 parsel
|
Tarla
|
41,23 m² daimi irtifak 156,26 m² geçici irtifak
19,98 m² mülkiyet
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