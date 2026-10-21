T.C.

BURDUR

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84616289-2026/164-Ceza Dava Dosyası 14.10.2026

SANIK : MAZLUM AKTAŞ, Atacan ve Emine oğlu, 01/06/1996 ÇÜNGÜŞ doğumlu, Habipler Mah. 5680 Sok. No:16 D:1 Kepez/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:13559009158

KARAR TARİHİ: 04/09/2026

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan sanık MAZLUM AKTAŞ hakkında mahkememizce yapılan uyarlama yargılaması sonunda ; 5237 Sayılı TCK nun 158/1.f-son, 158/4, 168/2, 62/1, 52/2, 52/4 maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ve 2.700 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiğinden, dosyada bilinen en son adrese tebligat yapıldığı, çıkartılan tabligatın bila tebliğ iade edildiği, kolluk kuvvetine ve tahliye olduğu en son ceza infaz kurumuna adres tespiti için tekrar müzekkere yazıldığı, gelen yazı cevabına göre bildirilen adrese çıkartılan tebligatın yine bila tebliğ mahkememize iade edilmesi ve cezaevine bildirmiş olduğu telefon numarasının da adliye santralinden arandığı ve sürekli olarak kapalı olduğu, ayrıca sanığın uyap sisteme kayıtlı bir mernis adresinin de bulunmaması karşısında ; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine hitaben verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın Hakime onaylattırılması suretiyle Burdur 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

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