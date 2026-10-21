T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 977 Ada, 1 Parsel, A4 Blok 7. Kat 24 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYDI : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 977 ada 1 parsel, 45.389,81 m² yüzölçümlü, A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7 ve Sosyal Tesis?ten Oluşan Betonarme Apartman ve Arsası vasıflı, 8212/6022332 arsa paylı, A4 Blok, 7.kat, 24 bağımsız bölüm nolu dairenin tamamı Yemen oğlu İbrahim Aydın adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan 02/02/2026 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır. İMAR DURUMU : İstanbul İli Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi, 977 ada 1 parsel 15/08/2016 onay tarihli 1/1000 Ölçekli KAYABAŞI GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA E:2,00 Ticaret ve Konut Alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır HUDUDU VE SAHASI : Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline uygulandığında çapının zeminine uygun olduğu tespit edilmiştir. GAYRİMENKULÜN HALİ HAZIR DURUMU : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Park 2 Mavera Sitesi, No:2 adresinde mevcut tapunun 977 ada 1 parsel sayılı 45.389,81 m² yüzölçümlü arsa üzerinde birden çok B.A.K. yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire A4 Blok, 7.kat, 24 nolu dairedir. Mesken: 4 oda, 1 salon, mutfak, hol, antre, balkon, banyo ve wc?den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları lamine parke, ara ıslak(hol, antre, mutfak, banyo, wc) gibi yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı, kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut, doğalgaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları renkli fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşakabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, meskenin 145 m² olduğu tespit edilmiştir. Meskenin güvenlikli, havuzlu, bahçe peyzajlı, otoparklı bir site içerisinde olduğu görülmüştür. Sitenin 8-10 yıllık bir site olduğu, meskenin bulunduğu binanın asansörlü ve 1. Sınıf bina olduğu tespit edilmiştir. Meskenin bulunduğu çevrede günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ticari alanlar mevcut olup, yakın çevrede marketler, bakkallar, fırınlar, eczaneler ve çeşitli perakende satış noktaları bulunmaktadır. Meskenin bulunduğu bölge itibarı ile ulaşım, altyapı gibi belediyenin tüm imkânlarından faydalanan bir konumdadır. Mesken Başakşehir Kaymakamlığına 5,7 km, Başakşehir Belediyesine 270,00 m, Çam ve Sakura Hastanesine 3,4 km mesafededir Adresi : Kayabaşı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Park 2 Mevara Sitesi No:2 A4 Blok 7.Kat 24 Nolu Daire Başakşehir / İSTANBUL Yüzölçümü : 145 m2 Arsa Payı : 8212/6022332 İmar Durumu :Var Kıymeti : 21.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ şerhi, Yeditepe Veraset Harçlar Müdürlüğüne ait Cins-iskan Değişikliği Şerhi ile Tapu kaydındaki şerhler.