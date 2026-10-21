T.C. REYHANLI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Hatay İl, Reyhanlı İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 0 Ada, 3791 Parsel,

REYHANLI İCRA HUKUK MAHKEMESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Yenişehir Mahallesi 3791 nolu parsel Tapu kaydına göre 577,88 m² ve " ARSA" vasfında olduğu, içinde bulunan binanın 163,25 m² oturum alanı olduğu tespit edilmiştir.bilgisi yer almaktadır.

Reyhanlı Yenişehir Mahallesi 3791 nolu parsel taşınmaz arsa vasfında olup, üzerinde ruhsat bilgileri bulunmayan 163,25 m2 oturum alanına sahip,zemin+1 kattan oluşan 2 katlı 3A yapı sınıfında iki bağımsız bölümden oluşan bir bina bulunmaktadır.Her bağımsız bölüm 3+1+WC+banyo+mutfak ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinde olup, Atatürk Caddesine cephelidir. Adliyeye 1000 m, Belediye Başkanlığı binasına 100 m, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına 900 m kuş uçumu mesafededir. Belediyenin her türlü temizlik, alt yapı, içme suyu, ulaşım hizmetlerinden faydalanma imkanı vardır. Taşınmazın ulaşım problemi olmayıp, Atatürk caddesi üzerinden her yöne ulaşım sağlanabilmektedir.

3791 nolu parselin beyanlar hanesinde 2. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde kaldığı beyanı için bu ibarenin yabancılara satışının yasaklı olması dışında bir kısıtlama olmadığı, Amikovası Koruma Alanı içerisinde olduğu beyanı için ise, Onaylanmış imar planı içerisinde kaldığından bir kısıtlama olmadığı bilgileri edinilmiştir.

Adresi : Yenişehir Mahallesi 0 Ada 3791 Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü : 577,88 m2

İmar Durumu :Yenişehir Mahallesi 3791 nolu parsel 1/1000 Ölçekli İmar Planı içerisinde yer almakta

olup,Ayrık Nizam 6 kat imarlıdır.

Kıymeti : 11.699.802,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir