İ L A N

T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/673 29.09.2026

GAİPLİK İÇİN İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Mustafa ve Asiye'den olma, 21/09/1973 doğumlu Hanife GÜMÜŞ (TC Kimlik No: 53488598538) ile ilgili olarak 1994 tarihinden bugüne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı belirtildiğinden, ilgili hakkında bu tarihten sonra yaşamı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi sahibi olan var ise veya kendisi yaşıyor ise Mahkememize bilgi vermesi, aksi halde ilandan sonra Mahkememizce gaipliğine karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.29.09.2026

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