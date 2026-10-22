Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:00
T.C.
ARDAHAN
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2023/191
KARAR NO : 2026/185
Sanık NECMUDDIN NOORI'nin (Yabancı Kimlik No: 99875536608) üzerine atılı "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Başkalarının Kullanımına Sunmak" suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın sonuç olarak 3 YIL HAPİS ve 20.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.21/10/2026
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