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Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:00

T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ARDAHAN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/191

KARAR NO : 2026/185

Sanık NECMUDDIN NOORI'nin (Yabancı Kimlik No: 99875536608) üzerine atılı "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Başkalarının Kullanımına Sunmak" suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın sonuç olarak 3 YIL HAPİS ve 20.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.21/10/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02576389

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T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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