T.C.

İSTANBUL

3. ÇOCUK MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 2023/604 Esas sayılı dosyasında ASÇ Havin Miray ÖZ hakkında ...hırsızlık suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararı ve bu karara karşı ASÇ müdafi tarafından sunulan istinaf dilekçesi, Raja Muhammad ve Naveeda oğlu, 1994 Pakistan doğumlu Müşteki HAFIZ MUHAMMAD UMAIR FAROOQ'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Müşteki açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize iletilecek dilekçe ile İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 21.10.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02576195