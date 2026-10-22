T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

11. CEZA BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/1050 Esas

KARAR NO : 2026/1036

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/12/2024 tarih 2023/244 Esas ve 2024/675 Karar sayılı dosyası üzerinden yargılanan sanık Aptullah ve Feride oğlu 09/07/1971 doğumlu Murat Güçer hakkında 5237 sayılı TCK'nın 207/1 maddesi uyarınca özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıl hapis, 157/1 maddesi uyarınca 6 ay hapis ve 100 TL adli para cezası olmak üzere mahkumiyet kararları verilen sanığın hükmün istinaf edilmesi üzerine dosyanın Dairemizce incelendiği ve neticeten Dairemizin 07.05.2026 tarih ve 2025/1050 Esas 2026/1036 Karar sayılı kararı ile özel belgede sahtecilik suçu yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine, dolandırıcılık suçu yönünden ise mahkumiyet kararının düşmeye çevrilerek düzeltilerek esastan reddine karar verildiği, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşme kararı ile ilgili olarak 08.06.2026 tarihinde temyiz talebinde bulunulduğu, hem dairemizin kararının hem de temyiz talebinin sanığa tebliği hususunda dosyada mevcut tüm adreslerinden araştırma yapıldığı fakat sanığa tebliğ yapılamadığı anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Dairemizce verilen hüküm ve temyiz talebinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hükmün ve temyiz talebinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına, dolandırıcılık suçundan düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararına karşı tebliğden itibaren iki hafta içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut bir başka ilk derece ceza mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu aracığıyla dilekçe vermek suretiyle Yargıtay'a temyiz yasa yoluna başvurabileceği, aynı sürede temyiz talebine karşı cevaplarını sunabileceği ilan olunur. 21/10/2026

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