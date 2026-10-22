T.C.

KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/379 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasının 21/09/2026 tarihli duruşma tutanağında TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca;

Dava konusu İzmir İli, Kınık İlçesi, Cumalı Mahallesi, Halimdere (Sodra Deresi) mevkiindeki tahmini 29.000 m2 lik taşınmazın davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Kınık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/379 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

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