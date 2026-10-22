T.C. KOCAELİ İCRA DAİRESİ

Kocaeli İl, Başiskele İlçe, BAHÇECİK Mahalle/Köy, 336 Ada, 1 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Mesken nitelikli ve 2 normal katta giriş kapısına göre sol arka tarafta konumludur. Projesine göre yasal net kullanım alanı 88 m2(brüt 100 m2) alanlıdır. Antre, koridor, salon, 3 oda, mutfak, banyo, WC ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, oda kapıları ahşap doğrama, pencereleri PVC doğramadır.Doğalgaz kombili olan bağımsız bölüm yakın zamanda tadilat görmüş, bakımlı durumdadır.Mülk sahibi ikamet etmektedir.Yeşilkent Mahallesinde Bahçecik Kalıcı Konutları olarak isimlendirilen deprem konutlarındakonumludur. Yakın çevresinde kalıcı konutlar, öğretim kurumu, ilk adım sağlık kurumları, cami, park alanları, orman arazisi, konut binaları, semt marketleri yer almaktadır.Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. İç yapısı kaliteli, Faydalı Kullanım alanı net 88 m2'dir. Taşınmaz birden çok parsel üzerine inşa edilmiş kalıcı konutlarda yer almaktadır. Parsel çevresinin peyzajı yapılı, kısmen bakımlıdır. Güvenlik mevcut değildir.Üzerinde farklı tiplerde on blok mevcuttur.Blok bodrum, zemin, 2 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katta depo, sığınak, diğer katların her birinde dörder mesken olmak üzere toplam 12 bağımsız bölümlüdür. Dış cephesi mantolama üzeri akrilik boyalı, rüzgârlık ve giriş kapısı camlı alüminyum doğrama, ortak alanlarda zeminler ve merdiven basamakları mozaik katkılı dekoratif beton kaplama, duvarlar plastik boyalıdır. Blok bakımlı haldedir.Bağımsız 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmamaktadır. Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hızır Sokak A Blok No: 8/F Kartepe / KOCAELİ Yüzölçümü : 2.546,63 m2 Arsa Payı : 4888/254663 İmar Durumu :Var Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.